Genç yaşta ve kısa zamanda rap müziğin zirvesine yerleşen Uzi, yeni üretimlerle hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Şarkıcı, şimdi de yine sözü ve müziği kendisine ait 'Cindy'yi müzikseverlerle buluşturdu.



Yaptığı başarılı işlerle adını sadece Türkiye'ye değil global müzik platformlarına da yazdıran Uzi, bu şarkı ile de 1 haftadan daha az bir sürede dünya listelerindeki yerini aldı, hem de üst sıralara yerleşti. Şarkı; Kaleen prodüktörlüğünde yapıldı. Mix&mastering'i ise yaptığı işleri gayet başarılı bulduğum Mixedbyg ve Nuri Şengör imzasını taşıyor.



KHONTKAR VE KİMERA'DAN YENİ SİNGLE

'Khontkar'ın 'PLA4: The Vision' albümünden daha önce bahsetmiştim... Khontkar, bu sefer de ekibinin en yeni ve en genç kadın vokallerinden Kimera ile mikrofon ve kamera karşısına geçerek, albümün üçüncü single çalışması 'Suç'u müzikseverlere sunuyor. RedKeys Music ekibinden Groza Beatz'in müzik prodüksiyonunu üstlendiği çalışma, Khontkar ve Kimera ikilisinin karanlık kurgulu sözleri ve yorumlarıyla, satır aralarında güçlü mesajlar taşıyor.



Bu arada size Kimera'dan da bahsedeyim... Rap dünyasında son zamanlarda benim de ilgimi çeken bir isim. 'Dejavu' şarkısı ile başarıyı yakalamıştı. Şimdi Khontkar ile iş birliği yaptığı 'Suç' şarkısıyla bakalım dinleyicilerinden nasıl bir tepki alacak?



ZEN-G'DEN MÜZİKHOL

Bu defa farklı bir işten söz edeceğim size... Hem zahmetli hem de riskli olan projeler müzikseverler tarafından da hak ettiği noktaya getiriliyor. Her projesini takip ettiğim başarılı rap'çi Zen-G, üç bölümden oluşan canlı performans serisi 'Zengbej Müzikhol' ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Müzikhol diyorum çünkü bu defa farklı bir yol izlemiş Zen-G. Bu müzikholün tüm kayıtları Yıldız Teknik Üniversitesi'nde alınmış.



Kayıtların yönetmen koltuğunda Silvyo Behmoaras oturuyor. Zen- G'nin tüm kliplerinden daima övgü ile bahsettiğimi biliyorsunuz... Video kliplerine ayrı bir özenen genç şarkıcı, aynı özeni sanırım devam ettirecek.



BAMBAŞKA BİR ERSAY!

Geçtiğimiz hafta Ersay Üner'le buluştum... Uzun bir sohbet gerçekleştirdik kendisiyle. Size Ersay'ın müzikte ne kadar büyük ve belirleyici bir isim olduğunu anlatmayacağım, bu zaten herkes için nettir sanırım. Ersay'la ilgili tek bir 'keşke'm vardı, o da daha çok görünür olması... Sonunda dileğim gerçekleşti. Pandemi sonrası şehir şehir gezerek yaptığı konserler de bunun habercisi.



Artık Ersay'ı daha çok göreceğiz. O da çok heyecanlı, hatta harika projeleri var. Bugün 'popstar' dediğimiz birçok ismin kariyerini belirleyen kişilerden biri o. Bu işi ruhuyla olduğu kadar aklıyla da yapabilen biri... Kariyerinde imza attığı onlarca hit'i, sahibinin sesinden dinlemek büyük keyif olacaktır. Sizler de hazır olun; bu kulağınıza gelen 'Ersay'ın ayak sesleri'...