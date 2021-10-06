Uzun zamandır yazılarımda öne çıkan başarılı rap'çilerin perde arkasındaki yetenekli ve genç prodüktörden bahsetmek istiyorum size: Faruk Aktaş Aka yani bilinen adıyla Segah.

'Güneş ft. Uzi-Dua', 'Umurumda Değil' (Uzi), 'KRVN Motive' (Uzi) , 'İnanma' (Motive- Makaveli), 'Düş Yakamdan' (Uzi) gibi şarkıların milyonlara ulaşmasında büyük payı olan Segah'ın, bu denli büyük bir kitle üzerinde kurduğu müzikal hakimiyet gerçekten takdire değer.



Şarkıların üretilmesinde ve nihai olarak dinleyici ile buluşmasında gösterdiği başarı, onu zirveye taşıdı. 2021'de en fazla hit şarkıyı piyasaya çıkarmasıyla zirvede oturan, Türkiye'nin en çok konuşulan ve prodüktörü, 1999 Bağcılar doğumlu. Doğum yerini Bağcılar diye özellikle belirtmemim bir sebebi var. Son dönemlerde rap müziğin yükselişinin sebepleri arasında birtakım benzerlikler var. Rap müziğin haksızlığa isyan eden, şartlar ne olursa olsun kendini bulmayı öngören felsefesinin, gençlerin doğup büyüdüğü coğrafyalarla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bu arada Segah'ın başarısı da öyle küçük bir başarı değil; piyasaya çıkardığı parçalar 1 yılda 200 milyona yakın, toplamda ise 300 milyon kişiye ulaştı. Tebrikler Segah.



OKTOBERFEST'TE FARKLI MÜZİK DENEYİMİ

Ana akım müzik türleri dışında farklı şeyler deneyimlemek istiyorsanız, 16 Ekim'de Maximum Uniq Açıkhava'da düzenlenecek olan Oktoberfest'e uğramanızı tavsiye ederim.



Türkiye'de reggea müzik denince akla ilk gelen isim Sattas, elektronik müziğin başarılı isimleri DJ Altun, Shangri La, Club Bangkok ve Islandman, funk ve soul şarkıları günümüz müziğiyle tekrar düzenleyen Hey! Douglas aynı sahnede buluşuyor.



ANADOLU KOKAN BİR MAKSİ SİNGLE

Bu hafta sizi, ekranlardan tanıdığınız ama müzikte yeni olan oyuncu Ali Ersan Duru'nun Anadolu kokan 3 türkülük maksi single'yla tanıştırmak istiyorum... Bu çalışmasıyla müzik yolculuğuna ilk adımını atan Duru'nun oyunculukta olduğu gibi kararlı şekilde yürüyeceğine eminim. Sanatçı, albümünde türkülerin lezzetini muhafaza ediyor, birkaç enstrümanla alt yapıyı da zedelemeden insana huzur veriyor.



Türkülerin özünü yitirmeden modernize olmasını benimsiyorum. 'Seher Yeli', 'Ayna Ayna Karadeniz' ve 'Yine Dertli Dertli' diyerek yolculuğuna bu üç eserle başlayan sanatçıyı tebrik ederim.



ABD LİSTELERİNİ ALT ÜST EDEN DJ EREN AB'DEN YENİ ŞARKI

Kendine özgü şarkılarla Amerika'da müzik listelerine hızlı bir giriş yapan DJ Eren AB, yeni single'ını müzik severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Kovid-19 döneminde stüdyoya kapanan DJ Eren AB, 15 parçalık yeni projesinin içinde yer alan 'Dolce Gabbana' adlı şarkısında Danimakalı şarkıcı Zhiko ve Amerikalı Invida ile çalıştı.



Şarkıcının 'Beauty Lies With You' adlı son single'ı geçtiğimiz yıl Kuzey Amerika listelerine 5'inci sıradan girmiş ve parça 1 milyon dinlenme barajını aşmıştı. Kısa sürede başta tüm dünyada müzik piyasalarında adını duyuran Eren AB, yeni albümü için de iki Türk sanatçı ile stüdyoya girmeye hazırlanıyor.