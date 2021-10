Her şarkısı hafızalardan silinmeyen, hem sesi hem fiziği hem de sahnesi ile daima Süper Star olarak kalmayı başaran Ajda Pekkan'ın merakla beklenen albümü 'Bi'Tık' hazır... Önceden dinleme imkanı bulduğum şarkılar birbirinden nefis; Pekkan süper starlığını tekrar hatırlatacak... Çalıştığı ekibe bakınca da albümün iddiası ortaya çıkıyor zaten. Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı albümün çıkış parçası 'Bi'Tık', iki ayrı versiyon halinde sunulmuş.

Albümün düzenlemelerini de notaların sihirbazı diye nitelendirdiğim Ozan Çolakoğlu yapmış. Ben şarkıların hepsini ayrı ayrı beğensem de, Serdar Ortaç ve Serra Tokdemir imzasını taşıyan 'Sadece'yi ayrı tutuyorum.



Bu şarkının aranjesinde ise genç müzisyen Tarık İster'in imzası var. O da bu şarkıya tüm enerjisini vermiş olmalı ki, parçanın farklı bir tadı var. Son zamanlarda başarılı işleriyle sık sık adını duyduğum Tarık'ı da tebrik etmek gerekir. Elbette tüm hayranlarının kendine yakın hissedeceği farklı parçalar da olacaktır albümde. Bu arada albüm sadece müziği ile değil, kapak görseli ile de herkesi kendine hayran bıraktı. Dağıtımını DMC, yapımını ise Ozinga'nın üstlendiği bu özel çalışma için ben de müzik sektörünün önemli isimlerinden görüş aldım...

Bu muhteşem albüm için de iyi ki varsın Ajda diyorum...



'Bİ'TIK' İÇİN NE DEDİLER?

'POP MÜZİĞİN ATEŞİNİ KÖRÜKLEYECEK!'



Ozan Çolakoğlu

"Farklı konseptler denediğimiz bir proje oldu 'Bi'Tık'. Birçok şarkı ve fikir üzerinde çalıştık, denemeler yaptık, içimize tam olarak sinmeyen herhangi bir şeyi sunmak istemedik çünkü. Sonuç tüm ekibin mutlu olduğu bir proje oldu. Umarım dinleyen herkes için de güzel duygular hissettiren bir albüm olmuştur. Ajda Pekkan ile hem yapımcı hem de müzisyen olarak çalışma fırsatı bulmuş olmam benim için büyük bir mutluluk. Kendine has harika ses rengi ve muhteşem yorumuyla, işine olan özeni ve enerjisi ile o her zaman Süper Star."



Samsun Demir

"Ajda Pekkan'la 2005 yılından bu yana birlikte çalışıyoruz. Güncel ve yeni kalmayı bana öğreten kişidir kendisi. Mükemmeliyetçiliği tahammül sınırlarınızı zorlayabilir. Ama onu her zaman zirvede tutan da zaten bu mükemmeliyetçiliğidir."



Bilal Sonses

"Büyük bir heves ve merakla beklediğim bir albümdü. Çıktığı gün tüm şarkıları dinledim. Öncelikle müziğe kattıkları ve bizlere yol gösterici olduğu için kendisine teşekkür ederim. Şahane bir albüm olmuş, emeği geçen herkesin eline sağlık."



Sinan Akçıl

"Ajda, benim için hiç büyümemiş çocukluk arkadaşım gibidir. Müzikal olarak çalışması zor ama azmine hayran olduğum büyülü bir kadın. En kötü huyu kararsızlığı, bir gün bir şarkıya çok yükselip ertesi gün iptal edebilir ama o koca bir ülkenin bize hediyesi. Onu bi'tık değil, çok çok daha fazla seviyorum."



Edis Görgülü

"Bi'Tık'ı uzun zamandır bekliyordum, dinleme fırsatım da olmuştu... Ozan Çolakoğlu'na ve kendisine teşekkür ederim bu güzel eser için. Popun ateşine ateş kattılar. Senelerdir değişmeyen cesareti ve öncülüğü için teşekkür ederim."



Ece Seçkin

"Uzun zamandır bu kalitede pop müziğe hasret kalmıştık. Nakaratı girdiğinde tüylerimiz diken diken oluyor."