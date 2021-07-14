Önlem almadan güneşe çıkmayın

Güneşlenmek, kısa vadede cildin daha parlak ve genç görünmesini sağlayabilir. Uzun vadede ise oluşan bronzluk cilt kanseri riskini artırır ve cildin erken yaşlanmasına neden olur

Karantina, izolasyon, kapanma derken evde geçirilen zamanın acısını çıkarmak için tatilde tüm zamanınızı dışarıda geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak güneşin sizi hasretle beklemediğini unutmayın. Savunmasız yakalanmak istemezsiniz. Güneşlenmek kısa vadede cildin daha parlak ve genç görünmesini sağlayabilir ama uzun vadede oluşan bronzluk cilt kanseri riskini artırır ve cildin erken yaşlanmasına neden olur. Bu yüzden özellikle güneş ışığının dik geldiği öğle saatlerinde güneşte kalmamaya özen gösterin. Sabah erken saatlerde veya öğleden sonra güneşe çıktığınızda da mutlaka UV ışınlarına karşı koruyuculuğu olan kremler kullanın.







Güneş kremi seçmek kafa karıştırıcı olabilir. Birçok farklı özellikte ve türde ürün var. Bu ürünlerin içeriğinde bulunanlar da bir o kadar kafa karıştırıcı olabiliyor. Güneş koruyucusunun mümkün olduğunca doğal içeriklere sahip olmasına özen gösterin. Aşırı ve ağır kimyasal içeren ürünlerle güneşten korunurken başka şekilde cildinize zarar vermeyin.



MUTLAKA ŞAPKA TAKIN

Güneş kremini sadece direkt olarak güneşlendiğinizde değil, dışarı çıktığınız her zaman yüzünüz ve kollarınız gibi açıkta kalan yerlerinize uygulayın.

Güneş kremi zararlı UV ışınlarına karşı koruyucu olsa da güneş çarpmasını engellemez. Öte yandan ortalama iki saatte bir uygulanması gerekir, çoğu kişi bu detayı atlar. Bu yüzden şapka kullanmak iyi bir seçenek. Uzmanlara göre şapka gibi güneşten koruyan kıyafetler cilt kanserini önlemeye yardımcı olabilir. Tüm cilt kanserlerinin yüzde 90'ını oluşturan bazal hücreli ve skuamöz hücreli karsinomlar sıklıkla baş ve boyun bölgesinde görülür ve şapkalar özellikle bu bölgeleri örtüp korur. Yüzü, boynu, gözleri ve kulakları koruyabilecek geniş şapkaları tercih edin.







GÜNEŞ KREMİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Güneş kremi ve kullanımıyla ilgili bazı doğru bilinen yanlışları sizlerle paylaşmak istiyorum...

Güneş kreminin uygulanma sıklığı koruma faktörünün yüksekliğine göre değişir. Yanlış. İster 15 faktör ister 60 faktör koruyucu etkili krem kullanın, güneşte kaldığınız sürece en az iki saatte bir tekrar uygulamanız gerekir. Hatırlamak için alarm kurabilirsiniz. Ayrıca doğru ve yeterli miktarda krem kullandığınızdan emin olun.

Araç içerisinde iken krem kullanmaya gerek yok. Yanlış. Araç camları UV ışınlarını engellemez. Yapılan bir çalışmada, araba kullanan kişilerin yüzlerinin ve vücutlarının sol tarafında cilt kanseri gelişme riskinin daha yüksek olduğu bulundu.

Güneş kremi D vitamini seviyesini düşürür. Yanlış. Güneş kremi ne kadar koruyucu olursa olsun az miktarda UVB ışınını vücuda geçirir. Bu miktar vücudun D vitamini üretmesi için yeterli.

Evde yapılan güneş kremleri yeterli korumayı sağlar. Yanlış. Ticari ürünler güvenlik ve etkinlik başta olmak üzere birçok konuda değerlendirilerek piyasaya sürülür. Evde yapılan karışımları değerlendirmekse mümkün değil.

Güneş kremi çocuklar için yetişkinlerden daha önemli. Yanlış. Çocuklukta güneş yanığına fazlaca maruz kalmak, yetişkinlikte cilt kanseri riskini artırır. Ancak sürekli güneşe maruz kalmak her yaşta aynı derecede tehlikeli.