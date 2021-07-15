Yaz aylarının kabusu: Kene

Kene ısırığı çok ciddi hastalıklara davetiye çıkarabilir. Bu haşereler vücudun herhangi bir yerini ısırabilir ancak koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi sıcak ve nemli yerler en çok rastlandıkları alanlardır

Her yaz olduğu gibi bu yaz da uzmanlar kenelere karşı uyarıyor; ılık geçen kış ve iklim değişikliği nedeniyle bu yıl kene nüfusunda artış var. Kene ısırığı çok ciddi hastalıklara davetiye çıkarabilir, hatta ölüme bile yol açabilir. Keneler türlerine göre farklı boylarda ve renklerde olur. Genellikle uzun otlar ve çalılar arasında ısıracakları bir konak bekler.

Dışarıda geçirdiğiniz zamanın ardından eve döndüğünüzde vücudunuzda kaşınan, kızarmış, sızlayan ısırık izleri bulmanız olası. Ancak bu ısırığın neden kaynaklandığını bulmak pek kolay olmayabilir. Sivrisinek, örümcek ve pire gibi haşereler de sıcak havalarda ortaya çıkar. Kene ve diğer böcek ısırıkları benzer görünebilir. Vücudunuza yapışmış ve beslenen bir kene görmüyorsanız sizi neyin ısırdığını anlamak zor. Herkesin bağışıklık sistemi farklı tepkiler verdiğinden, bir kene ısırığının belirtileri kişiden kişiye değişir. Bazıları kene yapıştıktan hemen sonra kızarıklık ve kaşıntı yaşar, bazıları da kene ayrıldıktan sonra.







Keneler vücutta herhangi bir yeri ısırabilir. Ancak saç çizgisi, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi sıcak ve nemli yerler en çok rastlandıkları alanlar. Vücudunuzda bir kene bulursanız mümkün olduğunca çabuk çıkarın. Kene ne kadar uzun süre yapışık kalırsa hastalık bulaştırma riski de o kadar artar.

Keneyi çıkarmak için bilimsel olmayan kulaktan dolma yöntemleri kullanmayın. Bulaşık deterjanı, vazelin veya uçucu yağlar da dahil olmak üzere ev ürünleri önerilerine kulak asmayın. Bu öneriler işe yarasa bile kenenin vücut sıvılarını ısırık bölgesine geri getireceğine ve hastalık bulaşma riskini artıracağına dair bir endişe var.



KENELERİ UZAK TUTMAK İÇİN

İlk olarak kenelerin mart ve kasım ayları arasında aktif olduğunu unutmayın. Evinizin etrafındaki kenelerin yaşam alanlarını azaltmak için bahçe bakımına önem verin. Yaşam alanınızı kenelerle paylaşıp paylaşmadığınızdan emin olmak için haşere tuzakları kullanın. Bahçenizde kene olduğunu düşünüyor ve ilaçlama yapmak istiyorsanız, arı gibi yararlı böcekleri zehirlemeyecek doğal haşere kovucu ürünler tercih edin. Kenelerin yapıştığı diğer hayvanları evinizin etrafından uzak tutmak için önlem alın.







Eviniz kenelerin doğal alanı ormanlık bölgelere, uzun otlar ve çalılıklara yakınsa ağaç yongası veya çakıllardan geniş bir bariyer oluşturun. Dışarıda dolaşan evcil hayvanınız varsa sık sık kene kontrolü yapın. Piknik, yürüyüş ya da kamp için gittiğiniz yerlerde pantolon giymeyi tercih edin ve çoraplarınızı pantolonun üzerine çekin. Ayrıca ayakkabılarınıza ve pantolonunuza kene kovucu sprey uygulayın. Eve döndüğünüzde vücudunuzu detaylıca kontrol edin, duş alın ve kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın.



KENE KAYNAKLI HASTALIK BELİRTİLERİ

Kene ısırığının ardından bir ay içinde kene kaynaklı hastalık belirtilerine dikkat edin. Bu belirtilerden birini ya da birkaçını yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana görünün.

Isırığın ötesine uzanan döküntü

Ateş

Titreme

Yorgunluk

Baş ağrısı

Kas ağrısı

Eklem şişmesi ve ağrı