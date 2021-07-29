BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili

Son günlerde yapılan araştırmalar, BioNTech aşısının varyantlara karşı etkili olduğunu ortaya koyuyor. İki doz BioNTech aşısının, Delta varyantının neden olduğu semptomatik hastalığa karşı korumada yüzde 88 ve hastaneye yatışı önlemede ise yüzde 96 etkili olduğu tespit edildi

Koronavirüs yayılmaya devam ederken yeni sorular da ortaya çıkıyor. Son zamanlarda en çok merak edilen konuların başında mevcut aşıların varyantlar karşısında etkili olup olmayacağı. Ortaya çıkan ilk kanıtlar gösteriyor ki, aşılar varyantların bir kısmına karşı etkili oluyor. NEJM'de yayımlanan bir çalışmada, şubat ayı başı ile 2021 mart ayı sonu arasında Katar'da 200 binden fazla kişiden alınan veriler incelendi. Araştırmacılar, tamamen aşılanmış kişilerde, Pfizer/BioNTech aşısının Alfa veya Beta varyantlarının neden olduğu ciddi, kritik veya ölümcül hastalıkları önlemede yüzde 97'den fazla etkili olduğunu buldular.

The Lancet'te yayımlanan bir diğer çalışmada ise, Alfa varyantının enfeksiyonların yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğu, ocak ayının sonundan nisan 2021'in başına kadar İsrail'de 200 binden fazla Covid enfeksiyonu mercek altına alındı. Araştırmacılar, tam aşılı kişilerde Pfizer/ BioNTech aşısının semptomatik Covid-19, hastaneye yatış, ciddi veya kritik Covid- 19 veya Covid-19 ile ilişkili ölümleri önlemede yaklaşık yüzde 97 etkili olduğunu buldu. Yapılan daha yeni araştırmalar, Pfizer/BioNTech aşısının, şu anda Amerika'da baskın varyant olan Delta varyantına karşı etkili olduğunu da ortaya koyuyor. İngiltere Halk Sağlığı tarafından yapılan bir araştırma, iki doz Pfizer/ BioNTech aşısının Delta varyantının neden olduğu semptomatik hastalığa karşı korumada yüzde 88 ve Delta varyantı nedeniyle hastaneye yatışı önlemede yüzde 96 etkili olduğunu buldu.



AŞI ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ Mİ?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid- 19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Artık 18 yaş ve üstü tüm bireyler aşı olabiliyor. Akıllardaki yeni soru; '18 yaşın altındakiler aşı olacak mı? Olacaksa ne zaman?' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun öncelikle dünyadaki çalışmaları ve uygulamaları değerlendirdiğini söyledi. Bazı ülkelerde 12-15 yaş grubunun aşılanmasına başlansa da aşıların çocuklar üzerindeki etkilerine dair somut veriler olmadığı için oldukça yerinde bir bekleyiş. Öte yandan vaka sayılarındaki artış göz önüne alındığında sayın bakanın 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan gençlerin aşılanmasından yana olması da anlaşılır bir durum.

12-18 yaş gençlerin aşılandığı Amerika'da şimdilik 18 yaşın altındaki herkes için izin verilen tek aşı Pfizer/ BioNTech aşısı. Firmanın 12-15 yaş arası çocuklar üzerinde yaptığı Faz 3 çalışmasının sonuçları aşının çocuklarda kullanımına izin çıkmasında etkili oldu. Yaklaşık 2 bin 300 çocukla yapılan çalışmada aşılanan çocukların 16-25 yaş arası aşılanan kişilere göre daha güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu görüldü.