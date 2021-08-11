Delta varyantı neden bu kadar bulaşıcı?

Aşı olmamış kişiler, bulaşıcılığı ile meşhur Delta varyantı ile enfekte oluyor. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de en yüksek Covid-19 vakalarına sahip bölgeler, en düşük aşılama oranlarıyla dikkat çekiyor. Aşı, özellikle hastaneye yatış veya ölüme karşı koruyor

Haftalardır delta varyantının çok daha bulaşıcı olduğunu söylüyoruz. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, Delta varyantı şu anda Amerika'daki baskın tür ve vakaların yüzde 82'den fazlasından sorumlu. The Washington Post gazetesinin ulaştığı ve yayımladığı bir belge Delta varyantının MERS, SARS, Ebola, soğuk algınlığı, mevsimsel grip ve çiçek hastalığına neden olan virüslerden daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu.



VAKA ORANLARI YÜKSEK

Uzmanlara göre Delta varyantının suçiçeği kadar bulaşıcı olması şaşırtıcı değil. Yapılan araştırmalarda delta varyantının, virüsün bir kişinin hücrelerine tutunan taç benzeri parçası olan spike proteininde birkaç mutasyona sahip olduğu görüldü. Böylece Delta, diğer varyantlara kıyasla konakçı hücrelere çok daha etkili bir şekilde ve daha az viral parçacıkla bulaşabiliyor. Söz konusu bulaşıcılığı ile meşhur Delta varyantı olduğunda halen aşı olmamış kişilerin bu varyant ile enfekte olması muhtemel görünüyor. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de en yüksek Covid-19 vakalarına sahip bölgelere bakıldığında, en düşük aşılama oranlarına sahip olduğu görülüyor. Aşı olan kişilerin, virüse yakalanma ve başkalarına bulaştırma olasılığının çok düşük olduğu görülüyor. Elbette imkansız değil. Bu nedenle aşı olmuş ya da olmamış herkes önlemlere uymaya devam etmeli.

Ayrıca semptomları olmayan aşılanmış kişilerin bile koronavirüsü olan biriyle temasta bulunmuş olması halinde Covid-19 testi yaptırması gerekiyor. Aşılanmış kişiler için kapalı alanlarda maske önerilmesi, koronavirüsün, özellikle de bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının gelişen bir anlayışını temsil ediyor. Tam aşılı kişiler, varyanta karşı, özellikle varyant nedeniyle hastaneye yatış veya ölüme karşı korumaya sahip. Ancak nadir görülen ağır vakalar da mümkün ve aşılanmış kişilerin hastalanmaları durumunda varyantı yayabilecekleri düşünülüyor.



DAHA FAZLA KİŞİ AŞILANMALI

Delta varyantı diğer koronavirüs türlerine göre daha bulaşıcı olsa da bulaşıcılık sürecinin farklı olduğunu gösteren herhangi bir veri yok. Yani Delta varyantıyla enfekte olan bir kişi belirtilerin görülmeye başlanmasından sonraki 10 gün boyunca başkalarına bulaştırabilir olarak kabul ediliyor. Bulaşıcı hastalık uzmanları Covid-19'un uzun yıllar aramızda dolaşacağını hatta ekolojinin bir parçası haline geleceğini öngörüyor. Uzmanlara göre Covid-19'dan tamamen kurtulma şansını kaçırdık. Tek umut, Covid-19'un zamanla daha çok soğuk algınlığına benzeyebilme, soğuk algınlığı ve grip mevsiminde daha yaygın hale gelebilme ihtimali. Yeni varyantların ortaya çıkmaya devam edeceği de uzmanların tahminleri arasında. En azından dünya nüfusunun yüksek bir yüzdesi aşılanana kadar. Mutasyonlar gelişmeye devam ettikçe toplum bağışıklığına ulaşıp ulaşamayacağımız belirsiz olsa da, oraya ulaşmak için daha fazla insanın aşılanması gerekiyor.