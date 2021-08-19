Sıcak havalarda vücudunuza kulak verin

Sahip olduğunuz kronik bir rahatsızlığınız varsa mutlaka sıcak havalarda serin ortamlarda kalmaya özen gösterin. Aksi halde mevcut problemlerinizin daha da kötüleşmesi kaçınılmaz

İklim değişikliğinin etkisiyle sıcak hava dalgalarının gelip gittiği bu günlerde dışarıda vakit geçirmek hayati tehlikeye neden olabilir. Son yılarda dünya genelinde sıcak havaya bağlı ölümlerin üçte birinden fazlasının iklim değişikliği nedeniyle olduğu düşünülüyor. Sadece Amerika'da, yılda ortalama 5 bin 600 kişi sıcak nedeniyle hayatını kaybediyor. Astım, kalp rahatsızlıkları ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olanlar için sıcaktan korunmak son derece önemli. Yaşlılar ve idrar atılımını kolaylaştıran ve arttıran, vücudun suyu tutma yeteneğini olumsuz etkileyen diüretikler gibi ilaç kullananlar, ısıya karşı daha da savunmasız.

Sahip olduğunuz kronik bir rahatsızlığınız varsa mutlaka sıcak havalarda serin ortamlarda kalmaya özen gösterin. Aksi halde mevcut problemlerinizin daha da kötüleşmesi kaçınılmaz.



Kalp hastalığına sahip olanlar, sıcak havalarda kalp krizi, kalp aritmileri ve kalp yetmezliği gibi problemlerle karşılaşabilir. Astımı olanlar için (özellikle çocuklar), sıcak havalarda nefes almak daha zor olabilir. Sıcak hava akciğerlerin tahriş olmasına neden olabilir. Sigara kullanan, astımı veya KOAH gibi akciğer rahatsızlığı bulunan yetişkinlerde alevlenmelere yol açabilir. Sıcak hava ozon hava kirliliğini ve dehidrasyon riskini artırır, her ikisi de nefes almayı zorlaştırabilir. Tip 1 veya tip 2 diyabetli kişiler, hava ısındığında vücut ısısını ve kan şekerini düzenlemekte zorlanırlar. Aşırı ısı ayrıca insüline, insülin pompalarına ve glikoz monitörlerine de zarar verebilir.

Hamilelik de sıcak havalarda hem anne hem de bebek için riskli durumlar ortaya çıkarır. Düşük, erken doğum veya düşük ağırlıklı doğuma neden olabilir. Aşırı sıcak havaların duygu durum bozukluğu ve şizofreni hastalarında belirti şiddetini arttırdığı biliniyor. Daha fazla intihar, cinayet ve şiddet içeren vakaların arttığına dair kanıtlar, sıcak havaların akıl sağlığını etkilediğini gösteriyor.



SICAKLARDA HASTANEYE BAŞVURU ARTIYOR

Kalp ve böbrek rahatsızlıkları bulunanlarda sıcak hava, elektrolit olarak bilinen kandaki temel minerallerin dengesini bozabilir. Bu denge bozulduğunda yorgunluk, mide bulantısı veya baş ağrısı ortaya çıkar. İleri durumlarda kalp krizi, düzensiz kalp ritimleri veya diğer organlarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Veriler, iki gün veya daha fazla süren sıcak hava dalgaları sırasında hastaneye başvuruların sıcak çarpması, güneş çarpması, sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ile akut böbrek yetmezliğinden kaynaklandığını gösteriyor. Yaşlı yetişkinler arasında, hastaneye yatış riskinin artması, en sıcak günden sonra beş güne kadar sürebiliyor. Sıcağa bağlı rahatsızlıklardan kaçınmak için serin ortamlarda vakit geçirin. Herhangi bir belirti hissederseniz serin bir ortama geçin ve bol su için. Mevcut sağlık sorunlarınız için doktorunuzla görüşerek daha detaylı bir korunma planı oluşturun.