Hayatımda en güzel hediyeyi sen verdin

Diş Hekimi İlker Erdoğan, 15 yıllık dostu Ali Ağaoğlu’na hayatı boyunca unutamayacağı bir hediye verdi. Beş yıl boyunca uğraştı ve 34 AGA 061 yazan plakayı alarak doğum gününde Ali Ağaoğlu’na hediye etti

Ali Ağaoğlu ile 15 yıldır süregelen bir dostluğumuz var. Bazen kim iş adamı kim diş hekimi, anılar ve konular iç içe geçiyordu. İstanbul, Trabzon, Of, arabalar, saatler; karışıyorduk zamanın içine...

Son görüşmemizde ona bazı sorularım ve şahane bir sürprizim olduğunu söyledim ve yanına gittim. Sürprizimi beğenmesi ve "Bugüne kadar aldığım en güzel hediye" diyerek gizleyemediği şaşkınlığı ile sohbetimiz başladı. İnşaattan siyasete, aşk hayatından sağlığa kadar ne varsa enine boyuna konuştuk...

Türkiye'nin en popüler iş adamı olmak hoşunuza gidiyor mu?

Ben işimi iyi yapıyorum. Hiçbir şeyi milletten gizlemiyorum.

Ne yapıyorsam ortada. Diğerleri gibi gizli saklı iş çevirmiyorum.

Ben doğuştan Allah'ın şanslı kuluyum. Babadan zenginim.

Yaşlanma korkusu var mı?

3 Mart doğum günümdü, 22 yaşına girdim. Yaşlanma korkum da yok.



BODRUM 12 AY YAŞAYACAK



Sizi en çok heyecanlandıran mal varlığınız ne?

Bodrum'daki 12 milyon metrekarelik bir arazim var. Orayı 12 ay yaşayan müthiş bir şehir yapacağım.

Ampute Milli Takımı'na verdiğiniz hediye çok konuşuldu…

Ben milli bir adamım, bunu ilk kez yapmıyorum. Çocuklara analarının ak sütü gibi helal olsun. Bu işi gösteriş için yapacak olsaydım Hidayet Türkoğlu'na ev hediye etmezdim. Hidayet benden zengin ama arada milli bir başarı vardı.

Şu ana kadar kendinizi bile şaşırtacak ne yaptınız?

Ben şaşırtacak hiçbir iş yapmam.

Mantıksız hiçbir hareketim sözüm olmaz. Her şeyi düşünürüm, hesaplarım. Her şeyin en iyisini seçerim. En iyi diş hekimine giderim, en iyi arabaya binerim. İşlerimi en son teknolojiyle en iyi şekilde yaparım.



CİP VE PARA İSTEMİŞTİ



Verdiğiniz hediyeler tamam. Peki, aldığınız ve en unutamadığınız hediye nedir?

Neden çok önemli?

Senin verdiğin 34 AGA 061 no'lu plaka. Hayatımda hayalini kurduğum en güzel şey. Bu hediye için sana çok teşekkür ederim. Aslında ben o plakayı almak için uğraştım ama yapamadık, anlaşamadık, olduramadık.

Sen bu plakayı nasıl aldın?

Harika bir hediye oldu bana.

Asıl hikayeyi sen anlat.

İ.E.: Senin bu plakayı elde etmek için epeydir uğraş verdiğini biliyorum. Benim tüm arabalarımın mali ve hukuk işlemlerini yapan Fikri Akbulut var.

Senin hatırın için beş yıldır onun kafasının etini yiyorum 'Bu plakayı bir şekilde alacağız' diye. Sonunda doğum gününe yetiştirdik.

A.A: Plakadan habersiz değildim.

34 AGA 61 plaka başka bir araçtaydı ve araç sahibi o plakayı bana vermek için karşılığında benden bir adet sıfır Mercedes cip ve 100 bin dolar para istedi.

Mercedes cip vermek benim aklımdaydı.

İ.E: Bu plakayı en sevdiğiniz aracınızda güle güle kulanın.

22 yaşınız da kutlu olsun. Artık beni kolay kolay unutamazsınız.

A.A: İlker'ciğim seni de, plakayı da, bu işi nasıl yaptığını da unutmam mümkün değil. Diğerlerini bir hatırlıyorsam, seni artık kolay unutmam.

Diş doktorları ile hastalar arasındaki etkileşim hakkında düşünceniz zamanla değişti mi?

Seni tanıdıktan sonra elbette değişti. Zaten, doktor-hasta ilişkisi çok önemli. Hangi doktor olursa olsun hastayla empati yapacak. Ben seni tanıdıktan sonra ağız kokusunun ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Diş hekimleri toplumda ne kadar önemliyse, iş adamları da en az onlar kadar önemli bir meslek grubudur. İşimizi iyi yapacağız, en yeni teknolojileri kullanacağız, projeleri kısa sürede bitirip işimize gücümüze bakacağız.



TEK BAŞIMA TUĞLA TAŞIDIM



Başarılı insanların o işin mutfağını bilmesi ve kibirden uzak kalması gerektiği konusunda ne düşünüyorsunuz?

İşiniz ne kadar büyük ve kudretli olursa olsun, yeri gelir en basit işi bile yapamazsanız.

Sizi kazıklayan ve yutmak isteyen çok olur. Hiç unutmam, yıl 1983'tü ve tam 300 dairelik bir inşaatım vardı. Malzeme çok kıttı. Tuğla bile alamıyoruz.

Neyse, karaborsadan aldık sonunda tuğlayı. Ve o gece kamyonu indirmemiz, tuğlayı boşaltmamız lazım. Kızdım, o hızla şantiyeye gittim, kamyonu yanaştırdım. Normalde beş kişi gerekli fakat tek başıma gittim.

Şoför ve bekçiyle bir kamyon tuğlayı indirdim. Elbiselerim parçalandı. Tuğlanın keskin ucuyla göğsüm kanadı, kesildi.

O hırsla bir kamyon tuğlayı tek başıma boşalttım.

İnşaat dışında Türkiye'nin geleceğini nerede görüyorsunuz?

Birçok alanda ülkemiz iyi ve öncü ama otomotiv çok önemli.

Ben bu konuda üzerime düşeni yaptım. Bir üniversiteye dünyanın ilk elektrikli ve benim en sevdiğim arabalardan birini hediye ettim. Çok değerli bir arabaydı. Gerekirse parçalayın, üzerinde araştırmalar yapın ve bunu geliştirip daha iyisini üretin, ilk müşterisi de ben olayım dedim. Şu an çok üzgünüm; eminim ilgililer de bu işin yapılmasını çok istemiştir ama olamadı.

Arabayı cilalamışlar, parlatmışlar; korunuyor ve güzel bir tablo gibi duruyor orada. Bu konuda spekülasyonlar da çıktı.

Güya bu arabayı geri istiyormuşum.

Bizde verilen hediye geri istenmez. Benim istediğim, milli bir değer yaratılsın. Ben bu aracı şov olsun diye bağışlamadım.

Ben birçok okul yaptırıyorum, açılış listesinden adımı çıkarttırıyorum.

İnşaat sektörü dışında başka sektörlerde çalışmayı düşünmüyor musunuz?

İnşaat sektöründe varız.

Bunun yanı sıra sürdürülebilir enerji alanında da varız. Turizmde de olduğumuna göre, bu üç ana sektörde zaten çalışıyoruz demektir.

Ticari yaşamda durum nasıl? Gayrimenkule de talep artıyor mu?

Şu andaki konutların yarısı maalesef depreme dayanıklı değil, bir an önce yenilenmesi lazım. Uzmanlar, 'İstanbul depremi yakın' diyor. Zaman veremiyorlar ama yine de bu konutları yenilemek lazım. Gayrimenkul talebinde bir azalma söz konusu değil ama maliyetler çok yüksek.



ÜLKE GÜÇLÜ, LİDERİ KARARLI



Afrin Operasyonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Türkiye, sınırındaki bu tehditle uzun süre yaşayamazdı.

Ülke güçlü, lideri de kararlı olunca böyle bir operasyondan elbette başarıyla çıkacaktır.

Teröre destek veren kişi veya ülkeler en kısa sürede aklını başına alacaktır.

Ak Parti hükümeti ile gelinen noktada, Türkiye'nin bölgede liderliği konusunu nasıl açıklarsınız?

Türkiye sadece, bölgede veya Türki Cumhuriyetler'de değil Avrupa'nın bile lideri olabilir; genç, dinamik ve eğitimli yapısıyla. Nihayet Batı şunu gördü: Türkiye eskisi gibi öyle oyalanacak bir ülke değil. Kişi başı gelirimiz 20-25 bin dolara çıktığında Avrupa'nın en başta gelen ülkelerinden biri olabilir Türkiye. Çok yakındır bunların gerçek olması.



KADIN BAŞ TACIDIR, BİZ ATAERKİL DEĞİL ANAERKİL BİR TOPLUMUZ



Çok eşliliğe karşı mısınız?

Çok eşliliğe karşı mıyım, değim miyim bundan kime ne? Eşlerin rızası olduktan sonra dinimizde de buna benzer uygulamalar var. Ben biriyle beraberken asla başka biriyle beraber olmam, olmadım da. Lafı sağa sola çekmeye gerek yok.

Kadın-erkek eşitliği konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kadın baş tacıdır. Kadını her zaman daha üstün görüyorum. Türk toplumunda kadın çok değerlidir. Gerçekte biz ataerkil değil, anaerkil bir toplumuz.

Sizi şu ana kadar hayatınızdaki kadınlardan hangisi karşılıksız olarak sevdi?

Bir tek anam.

Kız arkadaşınıza verdiğiniz tektaş yüzük biraz abartılı oldu sanki...

Benimle ilgili haber yaparken ayarsızca yazıyorlar.

Gerçek fiyatı 125 lira olan pazardan alınmış tektaş bir yüzük için 2 milyon lira diye yazdılar.

Yorumu insanlara bırakıyorum…

Kadınların hedefinde duruyorsunuz. Örneğin, halkın içine girip toplu taşıma aracına binseniz ne gibi tepkiler alırsınız?

Ben zaten halkın içindeyim, sokağa çıktığımda fotoğraf çektirmek için o kadar çok insan geliyor ki. Fotoğraf başına 50 dolar alsam sıkıntı çekmeden yaşayabilirim.



SAĞ GÖRÜŞLÜ LİBERAL BİR ADAMIM



Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeyenler neden sevmiyor?

Erdoğan'ın yaptığı işler belli bir zeka düzeyinin üzerinde olduğu için o an anlaşılamıyor mu?

Ben sağ görüşlü liberal bir adamım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkeye büyük hizmetler yapmıştır.

Türkiye'de kişi başı geliri üç-dört kat büyütmüştür.

Herkes istediğini düşünür.

Ülke demokratik, herkes özgürce söyler düşüncesini.

Çılgın proje tam yedi yıldır çalışmaları süren bir proje. 'Saçma sapan' diyorlardı.

Bu projenin ülkeye kazandıracakları nelerdir sizce?

Bu projenin açıklandığı ilk toplantıda Cumhurbaşkanımız başbakandı. Bana 'Sen de katkı yaparsın' dedi. Şu anda içinde olduğumuz şartlarda çılgın değil, olması gereken bir proje; yani mantıklı bir proje. Bir yılda İstanbul Boğazı'ndan 15-20 bin tanker geçiyor; bu çok büyük bir tehlike. O yüzden bu çılgın proje çok isabetli olur. Cumhurbaşkanımız dediğini yapan bir insan, bu proje yapılacak diyor. İlker'ciğim, her insanın bir hayali ve kolayca herkese söyleyemediği bir çılgın projesi vardır. Mesela sen. Sen de boş durma; zaten kendi alanında yabancı yatırımcılarla sürekli ilişkidesin. 'Beş yıldızlı Uluslararası Diş Hastanesi Projesi' diye anlattığın işe hemen başla. Dünyanın her köşesinden sağlık için sana gelsinler. Aynı gün sağlık problemlerini çöz. Dünyada ilk olur. Ben inanıyorum, sen yaparsın. Her açıdan ayağı yere basan her çılgın proje mantıklıdır.



ASLANLAR ATATÜRKÇÜLÜĞÜ İSTİSMAR EDENLERE KARŞI OLMANIN BİR SİMGESİ



Evinizin bahçesindeki Atatürk heykeli ve yanındaki aslanlar neyi simgeliyor?

Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı bu topraklarda yoktuk.

Kemalist değilim ama Atatürk bizim milli değerimizdir.

Bahçedeki aslanlar Atatürkçülüğü istismar edenlere karşı olmanın bir simgesidir.