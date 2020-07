Normalleşme süreciyle birlikte tiyatro sahnelerinde hareketlilik iyiden iyiye artmaya başladı. Devlet Tiyatroları'nın Ankara Macunköy yerleşkesinde tiyatroseverlerle buluşturduğu oyunlar devam ederken, özel tiyatrolar da açık hava sahnelerinde kendilerine yer bulmaya başladı. Örneğin, Kedi Sahne Sanatları, uzun soluklu oyunu 'Kibarlık Budalası'nı 20 Ağustos Perşembe akşamı Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneleyeceğini duyurdu. Ataşehir'deki DasDas da önceki gün açık hava sahnesinde oyunlar sahneleyeceklerini açıkladı. DasDas, Ataşehir Metropol İstanbul'daki yerinde sosyal mesafe kuralları gözetilerek hazırlanan oturma düzeni ve alınan önlemlerle kapılarını geçtiğimiz haftalarda açtı. DasDas Sahne'nin kapalı gişe oyunlarından 'Joseph K.', Selen Uçer'in tek kişilik oyunu 'Güle Güle Diva' ve Dostoyevski eserinden uyarlanan 'Timsah' sosyal mesafe düzeniyle özel olarak hazırlanan açık hava alanında sahnelenecek. Hafta sonu da minik misafirlerine ev sahipliği yapacak mekan, 'Uyku Nereye Kaçar', 'Göçebe', 'Pi Hanım'ın Tarifsiz Kurabiyeleri', 'Astro Ay'a Tırmanıyor' gibi birçok sevilen DasDas çocuk oyununu seyirciyle buluşturacak. Ayrıca sinema filmlerinin de gösterimleri yapılacak. 'Eltilerin Savaşı' ve 'Karakomik Filmler 2' gibi gişe filmlerinin yanı sıra Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan Emin Alper'in son filmi 'Kız Kardeşler' filmleri gösterilecek.





Helikopter'in provaları başladı



Yeni sezon hazırlıklarına da devam eden topluluklar her geçen gün artıyor. Bir yandan sinema filmi çekimlerini sürdüren Kemal Başar, kurucusu olduğu Tiyatro Keyfi'nin yeni sezon oyunu 'Helikopter'in provalarının başladığını duyurdu. Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı Kemal Başar'ın yönettiği oyunda Metin Yıldız, Kıvanç Baran Aslan, Ercüment Aydın, Kerem Muslugil, Sinem Şenyurt ve Ata Gülmez rol alıyor. Diğer yandan online olarak oyunlar erişime açılmaya devam ediyor. Örneğin New York Metropolitan Opera'nın 2018 yılından beri kapalı gişe sahnelediği komedi klasiği 'Cosi Fan Tutte' önceki akşam metopera. org üzerinden ücretsiz olarak seyre açıldı. Bestesini Mozart'ın yaptığı opera, kadın erkek ilişkileri ve eşler arasındaki sadakat kavramını işliyor.





New York'tan Atasoy'a övgü



Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy'a bir gurur daha geldi. Yazıp rol aldığı tek kişilik oyunu 'Muse' müzikali ile festivalden festival koşturmaya hazırlanan Atasoy, önümüzdeki aylarda dünyanın en kapsamlı tek kişilik oyunlar festivali United Solo Festivali için New York'a gidecek. Festivalin sosyal medya hesaplarında Atasoy'dan övgü ile bahsedildi. Tüm sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda; "Sanat bizi her yere taşıyacak güce sahiptir. Bir kadın şovu 'Muse' müzikalinden güzel bir performans ile sanatçı Fadik Sevin Atasoy'a göz atın" denildi. Atasoy da 'Festivale gelmek için sabırsızlanıyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Sanatçının kendi yazıp oynadığı 'Muse' (Bir Esin Perisi) müzikalinde yer alan 'Bir Şans Daha' şarkısının orijinal versiyonu 'Only One Life' için İngilizce çekilen canlı performans yayınlandı.