Normalleşme süreciyle birlikte tiyatro dünyasında da her geçen gün yeni takvim oluşuyor. Topluluklar, sahneleyecekleri oyunları bir bir duyurmaya başladı. Örneğin Devlet Tiyatroları, Ankara'dan sonra Bursalı sanatseverlerle de yeniden buluşuyor. Haldun Taner'in epik başyapıtı, Türk tiyatrosunun eşsiz klasiği 'Keşanlı Ali Destanı' Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda bu akşamdan itibaren 21 Temmuz'a kadar dört gün boyunca seyirciyle buluşacak. İşlemediği bir cinayetten ötürü mahkum ve kahraman olan 'Keşanlı Ali' ile mahallenin güzeli 'Zilha'nın imkansız aşkı, Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye taşınıyor.

Devlet Tiyatroları'nın yanı sıra, özel tiyatrolarda da hareketlilik sürüyor. Örneğin, İkincikat Tiyatro'nun 'Anormal' adlı oyunu 23 Temmuz'da Profilo Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Melis İşiten, Ruhi Sarı, Tuğçe Doğdu, Sergen Deveci, Bercan Akoğlu, Erdem Kahraman'ın kadrosunda yer aldığı Emre Uçaray'ın yönettiği oyunda, 'Bir iş görüşmesi ne kadar yoldan çıkabilir?' sorusuna cevap aranıyor. Profilo Kültür Merkezi de bu oyunla uzun bir aradan sonra yeniden sahnelerini açıyor. Ancak pandemi önlemleri kapsamında 450 kişilik salonun yüzde 60'ına seyirci alınabiliyor. Yönetmen Emre Uçaray, "Seyirci endişemiz yok. 20 kişi de gelse oyunu sahneleyeceğiz" derken oyunun başrol oyuncusu Ruhi Sarı da, "Tiyatronun ayakta durduğunu hissetmek istiyoruz. Çalıştığımız tiyatroları kurtarmak adına elimizi taşın altına sokma zamanı. Bu gösterimden para almayacağız" diye konuştu. Deneyimli oyuncu "Sahneye çıkmakta tedirginlik yaşıyor musunuz?" sorusuna ise "Sadece sahnede değil ki, günlük hayatta da tedirginlik yaşıyorum. Bu virüs tehlikesiyle, her yerde tehlikelidir, sadece tiyatroda değil. Şimdi seyirci maskeyle oyun izleyecek. Bu sıcakta iki saat maskeyle oyun izleyecek seyirciyi alnından öperim. Onlar işte gerçek tiyatrosever."



'SEYİRCİYİ ÖZLEDİK'

DasDas Sahne'de oyunların başlayacağını geçtiğimiz hafta yazmıştım. Kurucu ortaklardan Didem Balçın, bu akşam 'Joseph K' oyunu ile yaklaşık 4 ay aradan sonra seyirci karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Normalde 400 kişi kapasiteli mekanda en fazla 200 seyirci karşısına çıkacaklarını söyleyen Balçın, 18 Ağustos'ta da Antalya Konyaaltı'nda oyunu sahneleyeceklerini belirterek "Seyirciyle buluşmayı özledim" dedi. Öte yandan Tiyatrops'un son oyunu Übü Hep Übü adlı oyun da 25 Temmuz cumartesi günü Bursa Balat Atatürk Ormanında açık havada tiyatro severlerle buluşacak.

'BU DURUMA ALIŞMAK ZORUNDAYIZ'



Gergedan Yapım'ın sahnelediği 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek' adlı komedi oyunu, 20-21 ve 24 Temmuz'da İzmir'de Bostanlı Suat Taşer Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Oyuncu Hakan Yılmaz da seyirciyi çok özlediklerini belirterek; "Seyircinin de bizi özlediğini biliyoruz. Bir yerden başlamak gerekiyor. Bu virüs bir anda ortadan kalkmayacak, bu yaşam tarzına alışacağız. Tedbirimizi alıp oynayacağız. 1000 kişilik salonda 500 kişi izleyecek. Herkes maskeyle izleyecek. Buna alışacağız artık" dedi.





BİLETLER BİTTİ BİLE



Seyirciyle buluştuğu 2018'den beri ilgi göremeye devam eden ve 'Yılın Kadın Oyuncusu' ödüllerini toplayan Nezaket Erden'in tek kişilik oyunu 'Sevgili Arsız Ölüm– Dirmit' 22 Temmuz'da Kanyon'daki Hann Sahne Teras'ta sahnelenecek. Erden, uzun bir aradan sonra sahneye çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu ve 100 kişiyle sınırlandırılan mekanda tüm biletlerin tükendiğini öğrenince çok mutlu olduğunu söyledi.