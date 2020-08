Pandemi sebebiyle alkışlardan uzak kalan tiyatrocular uzun süren mecburi dinlenme sürecinden sonra nihayet seyirciyle buluşmak için gün sayıyorlar. Geçmiş yıllarda gazino ve lunapark olarak hizmet veren, Tony Bennett, Elton John, Stevie Wonder, Scorpions, Pitbull gibi dünyaca ünlü isimlerin konser verdiği festival alanı KüçükÇiftlik Park, URU organizasyonuyla yapılan düzenlemeyle tiyatro sahnesi haline getirildi. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu adıyla düzenlenecek olan festival, 13 Ağustos akşamı, Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi Haldun Dormen'in başrolünü üstlendiği, Kedi Sahne Sanatları tarafından sahneye konan 'Kibarlık Budalası' oyunuyla başlıyor. Geçtiğimiz hafta kardeşi Güler Dormen Yiğit'i kaybeden usta oyuncuya buradan da başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Etkinlik, 14 Ağustos Cuma akşamı Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen 'Cimri' oyunu ile devam edecek. Moliere'nin unutulmaz eserinde Harpagon'u canlandıran Serkan Keskin'in performansı görülmeye değer.





HEYECAN VERİCİ ETKİNLİK

Öte yandan Kadıköy'de Özgürlük Parkı'nda düzenlenen festivalde yoğunluk! sebebiyle kendisine yer bulamayan usta sanatçılar da KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda seyircileriyle buluşacak. Örneğin İstanbul Halk Tiyatrosu'nun 'Alevli Günler' oyunu 28 ve 29 Ağustos'ta sahnelenecek. Cem Davran, Erkan Can, Bahtiyar Engin ve Yıldıray Şahinler'in rol aldığı, Irmak Bahçeci'nin yazdığı oyun 10 senedir büyük bir ilgiyle yoluna devam ediyor. Cem Davran'ın 'Heyecan verici bir organizasyon, umarım uzun yıllar sürer' dediği etkinlikte topluluğun bir diğer oyunu 'Üçü Bir Arada' da 25 Eylül'de sahnelenecek.

Kadıköy'de kabul edilmesine rağmen gelen tepkiler sebebiyle oyununu çeken Behzat Uygur da 'Süt Kardeşler'le 24 Eylül'de sahneye çıkacak. Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu oyun, 4 Ocak'ta prömiyer yapmış, kapalı gişe yoluna devam ederken çok kısa bir süre sonra pandemi sebebiyle sahnelenmemişti. Behzat Uygur, oyunun tanıtımını sosyal medyadan duyurduğunda bile gözlerinin dolduğunu söylerken, "Seyirci bizi, biz de seyirciyi çok özledik. Biletlere olan ilgiden bunu anlıyoruz" dedi. Süt Kardeşler, aynı zamanda her şey yolunda giderse 21 Ağustos Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda, 11 Eylül'de Denizli'de, 1 Ekim'de Antalya'da sahnelenecek.

Tiyatro günlerinin en ağır toplarından biri de kuşkusuz Haluk Bilginer'in rol aldığı Kral Lear. Oyun Atölyesi'nin sahneye koyduğu Shakespeare'nin ölümsüz eseri 17 ve 18 Eylül'de seyirciyle buluşacak. Oyunun birinci kategori bilet fiyatının 145 lira, ikinci kategori bilet fiyatının 125 lira olduğunu da hatırlatayım.

16 OYUN SAHNELENECEK



Peki başka hangi oyunlar var? Krek Tiyatro'nun Onur Saylak'ın başarılı performansıyla öne çıktığı 'Evlat', Baba Sahne'nin ödüllü oyunu 'Bir Baba Hamlet', DOT'un 'Sesin Resmi', Duru Tiyatro'nun 'İki Bekar' adlı oyunları da seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Haldun Dormen'in yazdığı 'Bir Zamanlar Gazinoda' adlı oyunla 15 Ekim'de sona erecek etkinlikte 16 oyun seyirciyle buluşacak. Sadece online olarak satılan biletler ise 70 ile 145 lira arasında değişiyor. KüçükÇiftlik Park Kurum Sözcüsü Naz Karvan alınan hijyen tedbirleri kapsamında seyircilerin alana girişte ateşlerinin ölçüleceğini, maskesi olmayanlara maske temin edileceğini acıkladı. 450 kişi kapasiteli mekanda bu seneye özel çift taraflı kullanılabilen sahne tasarladıklarını söyleyen Karvan, '15 metre genişlik 11 metre yüksekliğe sahip sahne çok yönlü sahne performanslarına uygun' dedi. Karvan ayrıca artık her sene KüçükÇiftlik Park'ta tiyatro olacağının müjdesini verdi.

İstanbul'a böyle bir tiyatro mekanı kazandıran herkesi kutluyor, tüm tiyatro topluluklarına iyi sahneler diliyorum.