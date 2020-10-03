Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ Günaydın’a konuştu: Farklı bir Osman geliyor ezberleri bozacağız’

7 Ekim Çarşamba akşamı ikinci sezonuna başlayacak olan ‘Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, hem yeni sezona hazırlık sürecini hem de hikayenin nasıl evrileceğini anlattı

Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlenen ve ilk sezonunda reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', ikinci sezonuna 7 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor. Ekranların fenomen dizisinin merakla beklenen yeni sezonu öncesi, dizinin yapımcısı proje tasarımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ile bir araya geldik. Birinci sezon bittikten hemen sonra yeni sezon için hazırlanmaya başladıklarını söyleyen Bozdağ şöyle konuştu: "Pandemiden sonra dersimize iyi çalıştık. Bu yıl daha güçlü, daha tecrübeli olarak sete çıktık. Ekip neredeyse tatil yapmadı. Çok iyi bir senaryo çıktı. Yeni bir konsept kuruldu. Bu konsept doğrultusunda birçok yeni dekor yaptık. Ciddi oyuncu transferleri yaptık. Yeni bir hikaye ve yeni karakterleriyle beraber yeni sezonda gümbür gümbür geliyoruz. Bambaşka bir Osman izleyecek seyirci. Dünyayı iyi kurduk. Çok güçlü sahneler çekildi. Ezberleri bozmak istedik. Her şeyde büyük değişiklikler yaptık; imajda, tasarımda. Seyircimiz çok şaşıracak."



'ERTUĞRUL DÖNÜYOR'

Bozdağ, hikayenin yeni sezonda nasıl evrileceğini ise şöyle anlattı: "İlk sezon Osman'ın toyluğunu işlemiştik. Bu sezon Ertuğrul tekrar sahalara dönüyor. Yaşlı bir Ertuğrul. İhtiyar kurt geri dönüyor. Babanın gelmesiyle obada birçok denge değişiyor. Bu dengede Osman'ın, Savcı'nın, Dündar'ın var olma mücadelesini göreceğiz ve yavaş yavaş da Ertuğrul'un beyliği kime bırakacağı belli olacak. Beyliği bırakacağı ismi hangi özellikten dolayı seçecek onu göreceğiz. Osman'ın da dişli rakipleri var. Beylik savaşları başlıyor ama bu savaşı her zaman izlediğimiz hikayelerin dışında bir mantıkla yazıyoruz."



'CÜNEYT ARKIN HAYALLERIMİZİN KAHRAMANI'

YENİ sezona ciddi oyuncu takviyeleriyle girdiklerini hatırlatan Bozdağ, "Cüneyt Arkın'ı nasıl ikna ettiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben Cüneyt ağabeyi çok istiyordum. Teklif ettik, sağ olsun kabul etti. Tanış olduk, daha da çok sevdik. O hayallerimizin kahramanı. Müthiş bir adam. Cüneyt ağabeyden ister istemez etkileniyorsunuz. Ben onu çok sevdim. Kemal Tahir'i de konuştuk Cüneyt ağabeyle, Türk tarihini de konuştuk, savaşları, atı, eski Yeşilçam'ı da konuştuk. Üst düzey bir zekası var. Onun setlere, aramıza katılması hepimizi heyecanlandırdı. Setteki aşkı artırdı. Motivasyon sağladı. Diğer yeni oyuncularımız da çok başarılı isimler; çok güçlü isimler geldi.