2020 kuşkusuz hepimiz için zor bir yıl oldu. Yıla başlarken sinemaya gidemeyeceğimizi, sahnelerin kapanacağını, yer bulmak için birbirimizle yarıştığımız konserlerin, tiyatro oyunlarının yapılamayacağını söyleseler inanmazdık. Pandemi sebebiyle bunca zaman tiyatrodan, konserden sinemadan uzak kaldık, belki de en önemlisi sağlığımızın ve vaktimizin ne kadar değerli olduğunu anladık. Yeni yıla sayılı günler kala, 2020'de tiyatro dünyasında neler yaşanmış bir hatırlayalım istedim...



Türkiye'de Mart ayında görülmeye başlayan Covid-19 virüsü nedeniyle Devlet Tiyatroları (DT) ve özel tiyatrolar perdelerini kapatmak zorunda kaldı. 14 Mart-1 Temmuz tarihleri arasında perdelerini kapatan DT, bu süreç öncesinde toplam 175 oyun sahneledi ve 2 bin 655 temsil gerçekleştirdi. DT 'Kamyon Çocuk Tiyatrosu' ve 'Açık Hava Tiyatro Oyunları' projeleriyle 1 Temmuz'dan 1 Eylül'e kadar hem yetişkin, hem de çocuk oyunlarını tiyatro severler için sahnelendi. 30 Haziran'da yola çıkan Kamyon Çocuk Tiyatrosu 23 il, 38 ilçede 62 temsil gerçekleştirerek 11 bin 106 çocukla buluştu.



OYUNLAR DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI

Bakanlık tarafından özel tiyatrolara verilen destek, koronavirüs koşulları da göz önüne alınıp yaklaşık üç buçuk kat artırılarak 21.5 milyon liraya çıkarıldı. Bakanlığa ait kültür merkezleri ve Devlet Tiyatroları'nın salonları özel tiyatroların kullanımına sunuldu. Ancak yine de yeterli olmadı. Kapanmasın diye birçok tiyatro topluluğu için kampanyalar başlatıldı. Seyirciden mahrum kalan oyuncular 'Evde Kal Tiyatrosuz Kalma' diyerek oyunlarını dijital ortama taşıdı. Tatbikat Sahnesi, 'Fahrenheit 451' ile Türkiye'de online olarak prömiyeri yapılan ilk oyuna imza attı. Büyükyalı Fişekhane'de perde açan oyun, aynı zamanda online olarak da izlendi. Bu arada oyunlarını dijitalden seyirciye ulaştıran DasDas Sahne ve Moda Sahnesi'nden sonra Kedi Sahne Sanatları da 'Kibarlık Budalası' adlı efsane oyunu, 30 Aralık'ta çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşturacak. Oyunun biletlerinin satışta olduğunu hatırlatıp devam edeyim...



Açık havada gösteriler sahnelendi

Dayanışmanın 100'ü şiir adlı bir platformda, tiyatrocuların sesinden şiir dinleme imkanı bulduk. Zorlu PSM, İKSV, DasDas Sahne, BKM ve Enka Sanat; yeni yazarlar ve oyunlar kazandırmak amacıyla Ortak Yapım projesini hayata geçirdi. Temmuz'un ortasından itibaren açık hava sahnelerinde oyunlar sahnelenmeye başladı. İstanbul'da Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda, Büyükyalı'daki Fişekhane'de, Kanyon'daki Hann Sahne'de, Göztepe'de oyunlar açık havada sahnelendi. İKSV tarafından düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali hem sahnelerde, hem de çevrimiçi ortamda izleyiciyle buluştu. Tam yeni normale alışmış, maskemesafe- hijyen kurallarına uyarak salonlarda oyun izlemeye başlamıştık ki, ikinci dalga hayallerimizi de aldı götürdü. Artık perdelerin ne zaman açılacağını kestiremiyoruz... Görünen o ki; pandemiyle yaşama alışkanlığını bir süre daha devam ettireceğiz. Umarım 2021 ekonomik anlamda kayıpların telafi edildiği, kültür sanat etkinliklerine doyduğumuz, tiyatro salonlarına dönebildiğimiz sağlıklı bir yıl olur.