Pandemi sebebiyle tiyatro izleyemedik ama topluluklar oyunlarını dijital mecralardan seyircileriyle buluşturmaya devam ediyor. Tiyatrocu Onur Şenay da bu kervana katılanlardan. Şenay, sadece kurucusu olduğu Kat's Sahne'nin değil, aynı zamanda Yasemin Yalçın, Ali Poyrazoğlu, Kemal Başar ve Volkan Severcan gibi yıllarını bu işe vermiş isimlerin de oyunlarının yer aldığı bir platform kurdu. Adını da Tiyatronet koydu. Tiyatronet. com adresine tıklayarak üye olup şimdilik yaklaşık 20 oyunu seyredebilmek mümkün. Kısa sürede yoğun ilgi gören platformun kurucusu Onur Şenay'la konuştuk... Dünyanın en gelişmiş dijital tiyatro portalı olma iddiasıyla yola çıkan Tiyatronet'i maddi bir çıkar amaçlı değil de güzel bir almanak olması maksadıyla hayata geçirdiklerini anlatan Şenay, hem tiyatroseverlerden, hem de tiyatroculardan gördükleri ilgiden memnun.







TELİF ALACAKLAR

Şenay, projesiyle ilgili şöyle konuştu: "Başlangıçta çok yaymadık. Bıçak sırtı bir iş çünkü insanlar görüp kendileri karar versin istedik. Şu an platforma dâhil olmak isteyen pek çok isim var. Biz bunu birliktelik, paylaşım işi olarak görüyoruz. Oyuncular ilk kez telif alacaklar."

Telif meselesi önemli. Her 'tık' oyunculara yarar sağlayacak ve Şenay'ın deyimiyle, yaşarken değer görecekler. Eskiden sadece turnelerle uzak diyarlara gidebilme imkanı varken internet sayesinde her yere ulaşabiliyor. Dolayısıyla Anadolu'daki bir tiyatrosever de bu platforma üye olarak oyunları izleyebilir. 25 lira karşılığında aralarında Kat's Sahne prodüksiyonu 'Seyirci', Tiyatro Sahnekarlar'ın 'Aslı ile Berkcan', Tiyatro Keyfi'nin 'Öylesine Hikayeler' ve 'Bana Amy De' ile Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nun 'Gösteri Dünyası' gibi oyunlarının da yer aldığı pek çok oyunu izlemek mümkün. Tabii ki buna her geçen gün yeni oyunlar ekleniyor. Örneğin Kat's Sahne, 'Operasyon Şeker Ahmet' adlı oyunu bu platform için hayata geçirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki ay platformda yer alması planlanan Onur Şenay'ın yönetip rol alacağı oyun Tiyatronet'e ait ilk oyun olacak. Yolu açık olsun diyorum.





YENİ ALTERNATİFLER



Zorlu PSM de Dijital Sahne adıyla yeni bir formatla izleyicilerine kült tiyatro eserlerinden seçilen kesitleri sunmaya başladı. Zorlu PSM prodüksiyonu, Based Istanbul iş birliği ile hayata geçen Dijital Sahne'nin ilk oyunu 'Hamlet', önceki gün Zorlu PSM Youtube kanalına taşındı. Cem Yiğit Üzümoğlu ve Damla Sönmez'in rol aldığı, İbrahim Çiçek'in güncel yorumuyla izleyiciyle buluşan eser, kısa sürede 80 bin kez görüntülendi. 10 hafta boyunca her perşembe klasik eserler modern yorumla dijital dünyada seyirciyle buluşacak.

Öte yandan Devlet Tiyatroları da oyunlarını dijitalde yayınlamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden her hafta yeni bir oyun, okuma tiyatrosu olarak yayımlanıyor. İlk eser olarak yayımlanan Behçet Necatigil'in yazdığı 'Kadın ve Kedi' adlı oyun, üç günde yaklaşık 7 bin kez izlendi.