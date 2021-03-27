Bir yıldan fazla devam eden pandemi sebebiyle tüm dünyada sahneler kapalı... Tiyatrolar ilk defa bu kadar sessiz. Salonlardan çok uzun süredir alkış sesleri yükselmiyor. Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro Günü de bu sessizliğin, belirsizliğin gölgesi altında kutlanıyor. Bu yılki Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi; ünlü İngiliz tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Helen Mirren tarafından yazıldı. Mirren, pandemi nedeniyle tiyatro sanatı için zor geçen yılı şöyle değerlendiriyor:



"Geride bıraktığımız dönem canlı performans dünyası için çok zor geçti; birçok sanatçı, teknisyen ve zanaatkâr zaten belirsizliklerle dolu bu meslekte hayatlarını güçlükle idame ettirebildi. Belki de sektörün içinde barındırdığı bu daimi belirsizlik, onları pandemi sürecini daha akılcı ve cesur bir biçimde atlatmaya hazırlamıştı. Hayal güçlerini günün koşullarına uydurarak, tabii ki büyük ölçüde internet sayesinde, yenilikçi, keyifli ve dinamik etkileşim yolları buldular. İnsanlar dünya üzerinde var oldukları günden beri birbirlerine hikâyeler anlattılar. Ve güzelim tiyatro kültürü, biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek. Yazarların, tasarımcıların, dansçıların, ses sanatçılarının, oyuncuların, müzisyenlerin, yönetmenlerin üretme iç güdüsü asla bastırılamayacak ve çok yakın bir gelecekte yeni bir enerjiyle, hepimizin paylaştığı bu dünyaya dair yeni bir anlayışla yine meyvelerini verecek. Sabırsızlanıyorum!" Mirren'ın ifade ettiği gibi, eminim, bu sessizlikten yepyeni fikirler, muhteşem oyunlar çıkacaktır. Umarım seneye hangi oyuna gideceğimize karar veremediğimiz bir tiyatro günü olur...



Bugün ne izlesem?



Sahneler kapalı ama toplulukların bugüne özel oyunlarına çevrimiçi olarak ulaşmak mümkün. Örneğin, bu yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde DasDas'ın sevilen oyuncuları ve oyuncu adayları Haldun Taner'in 'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı' oyununu okuyarak bu anlamlı günü kutlayacak. GalataPerform'un pandemi döneminde oluşturduğu Türkiye'nin ilk dijital sahnesi YeniPerform da 'Beyaz Kanatlar' adlı oyunu seyirciyle buluşturacak. İş Sanat'ın Provadan İzle başlıklı serisi William Shakespeare'in 'Fırtına' eseri ile devam ediyor. Yazarın iktidar, hırs, vicdan temalarını işlediği oyununun tamamı okuma provası düzeninde seyircilere sunulacak. Moda Sahnesi oyuncularının yorumuyla 'Fırtına', bugün İş Sanat'ın YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak. Türkiye'nin ilk online biletli etkinlik platformu Sosyo da 23 yetişkin ve çocuk oyununu tiyatroseverlerle buluşturuyor. Biletler 30 liradan, tek oyun biletleri ise 10 liradan satılıyor.



Ödüllerle moral buldular



YEKÜV eğitim vakfı 23 yıldır aralıksız olarak verdiği YEKÜV Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri'ne bu yıl Türk tiyatrosunun duayen ismi, usta oyuncu Zihni Göktay ve çiçeği burnunda tiyatro oyuncusu Merve Dizdar'ı layık gördü. 55 yılı aşkın süredir tiyatro ile iç içe olan ancak pandemi sebebiyle sahnelerden uzak kalan Göktay'a bu ödül büyük mutluluk getirmiş. Aynı şekilde dizi ve sinemada popülerlik kazansa da Merve Dizdar da çok iyi bir tiyatro oyuncusudur. Craft Tiyatro'daki 'Yutmak' adlı oyundaki performansı hâlâ akıllarda. İki ödül de hak eden isimlere gitmiş. Hem vakfı, hem de ödül alan usta isim Göktay ile Dizdar'ı kutluyorum.