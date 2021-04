‘Kuruluş Osman’ın Casus Petrus’u Mert Turak: Latince’yi neredeyse öğrendim

‘Kuruluş Osman’da casus ‘Petrus’u canlandıran Mert Turak “İlk defa kötü karakter oynuyorum, benim için heyecan verici” diyerek ekledi: “En güzel tarafı Latince’yi neredeyse yarı yarıya öğrendim. Çünkü hep Latince dualar ediyor Petrus”

Tiyatro kökenli oyuncu Mert Turak bu sezon atv dizisi 'Kuruluş Osman'a dahil oldu, canlandırdığı casus 'Petrus' rolüyle dikkat çekmeyi başardı. Kariyerinde ilk defa kötüyü oynamanın heyecanını yaşayan Turak, GÜNAYDIN'a konuştu...



SET ÇOK PROFESYONEL



■ Dizinin seti dünyanın sayılı setlerinden... Sektörde de oldukça konuşulan bu görkemli sete girince ne düşündünüz?

Çok profesyonel bir set. Her birim kendi içinde de parçalara ayrılıyor. Biz tiyatrocu olduğumuz için böyle bir ortamda, böyle bir dekorda, böyle kostümlerin içinde ister istemez kendimizi tutamıyoruz. Ezber alırken bile kendimi oynarken buluyorum.

■ Türklerin arasında bir casus 'Petrus'. Oyuncu için eğlenceli bir rol olsa gerek...

'Petrus' çok bıçak sırtı bir rol. Çok cesur, Türklerin arasında obada yaşıyor, onlarla namaz kılıyor, onlarla beraber yiyor içiyor... Bukalemun gibi durumun ve kabın şeklini alıyor. İlk defa kötü karakter oynuyorum. O yüzden ben de 'Petrus' ile beraber daha yeni yeni kendimi, kötü bir karakteri keşfediyorum. Ama en güzel tarafı Latince'yi neredeyse yarı yarıya öğrendim. Çünkü hep Latince dualar ediyor 'Petrus'. O yüzden birçok duanın Latince'sini ezberledim.

■ Büyük bir dönem işinde yer almış olmak nasıl bir duygu?

Her şey gerçek, o kılıçlar, kostümler, hançerler. Bazen setim olmasa bile sete gidiyorum. Eşim "Bugün setin yok ki" diyor, "At binerim, kılıç dersi yaparım, hocayla beraber birkaç koreografi çalışırım" diyorum...



DAHA KONTROLLÜ OLDUM



■ Gerçekten o dönemlerde yaşamak ister miydiniz?

İnsan ister tabii; katkı maddesi olmayan besinler yemek, bütün gün belli bir yol yürüdükten, at bindikten sonra başını yastığa koyar koymaz uyumak, sınırların şimdiki kadar sert çizilmediği bir doğada seyahat etmek, kendi yemeğini avlamak... Ama tabii şimdinin konforunu arar mıydık? Küçük küçük de arardık sanki. Dünyanın şimdiki zamanına şahitlik etmek de güzel.

■ Bu dizideki rolünüz kariyerinize ne kattı?

Bizde kamera çok yakın ve nasıl bir senarist yazarken yanlış bir cümlenin nelere mal olacağını biliyorsa, bir oyuncu olarak da yüzündeki yanlış bir ifadenin nelere yol açacağını biliyorsun. O yüzden beni daha kontrollü bir oyuncu yaptı. Mahzeninde başka bir dünyası olan bir karakter 'Petrus'.

'Hiç yakıştıramadık seni böyle bilmiyorduk'

■ Sevdiniz mi kötüyü oynamayı?

Mahallede ekmek aldığım fırıncı amca hoşnut değil. Beni her sabah gülerek karşılayan Muhittin Amcam'a bir baktım suratından düşen bin parça. "Hayrola" dedim, "Hiç yakıştıramadık size" dedi. Kendi kendime soruyorum, parayı mı eksik verdim diye. "Sen kötüyü oynuyorsun, biz seni böyle bilmiyorduk" dedi.