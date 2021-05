Oyuncu Eser Yenenler: Evde eşim iş verir biz yaparız

İkinci bebekleri Mete’ye kavuşan Eser-Berfu Yenenler, evliliklerini, iki çocuklu pandemi günlerini, bayram anılarını GÜNAYDIN’a anlattı. Çift “Bayram demek, aile demek... Bu bayram, Mete’nin aramızda olduğu ilk aile toplantısı olabilirdi. Oğlumuz Kuzey’in de para, şeker ve çikolata toplamasını isterdim” dedi.

Oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlendiği tescilli güzel Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyorlar. Eğlenceli videolarla en doğal hallerini yansıtan çiftle bayram röportajı yaptık. 27 yaşında ikinci kez anne olan Berfu Yenenler, "Erken anne olmaktan memnunum. Başka türlü enerjim nasıl yeterdi bilemiyorum" dedi. Çift, mutlu evliliğin formülünü de verdi.

■ Salgın ve yasaklar olmasaydı bayramda nerede, ne yapıyor olurdunuz?

BERFU YENENLER: Bayramda evde olacağımız için biraz üzgünüm. Ben küçükken kalabalık olurduk, büyüklerin elini öperdim, para verirlerdi. Şeker ve çikolata toplardım. Oğlumun da para, şeker ve çikolata toplamasını çok isterdim. O yüzden biraz üzülüyorum. Pandemi olmasa tüm aile bizim evde toplanıyor olurdu.



ESER YENENLER: Evet, çok güzel bayram sofrası kurardık. O yüzden bir burukluk var. Bayram demek kalabalık demek, aile demek... Mete'nin de aramızda olduğu ilk kalabalık aile toplantısı bir bayram olabilirdi.

■ Bayram denilince hafızanızda canlanan şeyler neler?

B.Y.: Çocukken büyükten küçüğe sıraya girerdik, her bayram parama ne kadar zam yapılacak diye düşünüyordum. Çok küçüktüm, bana 100 lira vermişlerdi. Çok mutlu olmuş ve hangi oyuncağı alsam diye heyecanlanmıştım. Sonra beni oyuncakçıya götürmüşlerdi. Paramın yetmediğini görünce istediğim oyuncağı alamamıştım. Çok üzülmüştüm.

E.Y.: Ben de harçlığı alır atari salonuna giderdim.

B.Y.: Bayram sofralarını unutamıyorum. Yaprak sarma yapılıyordu hep. Kahvaltılarda bile yemek vardı. Dolmalar, sarmalar, kuzu tandır, şekerpare olurdu.

E.Y.: Yengem çok güzel yemek yapardı. Mantı, çibörek, Cantık gibi Bursa yemekleri... Halamda toplanırdık. Bir keresinde halamdayken, iğnelerin takıldığı şeye basmıştım, ayağıma bir sürü iğne girmişti, bütün bayramı herkese zehir etmiştim.



METE KUZEY'E GÖRE DAHA UYSAL



■ Hem ikinci hamilelik süreci ve doğum, hem de Kuzey'in bebeklik dönemi pandemiye denk geldi. Ne öğretti bu süreç size?

B.Y.: Çocukla vakit geçirdiğimiz için çok kötü geçmedi. Evde hem çalışıp hem çocuk büyüttük. O yüzden çok sıkıcı değildi. İkimiz de ev insanı olduğumuz için, hayatımızda çok büyük değişimler olmadı.

E.Y.: Çocuğumuzun büyümesine, her anına şahit olmuş olduk. O da büyük bir şans.

■ Kuzey'den sonra Mete de aileye katıldı ve 4 kişilik şahane bir takım oldunuz... Kuzey kardeşini nasıl karşıladı, alıştı mı?

B.Y.: Mete daha çabuk alıştı. Hazır olduğumuz bir konuydu. Çok yakın zamanda tecrübe etmiştik aynı yolları, çabuk adapte olduk. Rahat geçti. Mete daha uysal bir çocuk Kuzey'e göre. Kuzey'i uyutmak için elektrik süpürgesi açıyorduk. Mete'de öyle bir durum olmadı.

E.Y.: Evet, Buzuki Orhan dinletiyorduk Kuzey'e. Bizim sakinliğimiz Mete'ye de geçti. Kuzey de çok tatlı, sakin karşıladı. Meti Meti deyip öpüyor yanağından.

■ Eser Bey, doğum sonrası paylaştığınız videonuzu izledim. Daha yeni doğum yapmış bir anneye "Üçüncü gelir mi?" diye sormuşsunuz, hanımefendi de haliyle "İki yeter, evde 3 Eser var" demiş.

E.Y.: Tabii ki işin esprisiydi. Her şey nasip kısmet. Şu an iki çocuklu olmaktan çok mutluyuz.

B.Y.: Kısa bir zaman içinde üçüncünün daha geleceğini sanmıyorum. Belki ileride olabilir ama bu kadar kısa zamanda olacağını zannetmiyorum. Kısmet bu işler.



4 SENELİK İLİŞKİDE İKİ ÇOCUK BÜYÜK CESARET



■ 4 yıllık bir beraberliğe evlilik ve 2 çocuk sığdırdınız. Her şey çok mu hızlı gelişti acaba?

E.Y.: Her şeyi sindire sindire yaptığımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş, sakin sakin.

B.Y.: İlişki yaşam süresi olarak az bir zaman değil 2 sene. 2 yıl biriyle evlenip evlenmeyeceğine karar vermek açısından iyi bir süre.

E.Y.: İki çocuğun arasının yakın olmasından dolayı da böyle algılanıyor. Evet, 4 senede iki çocuk sahibi olmak iyi bir cesaret. Ama ilk çocuğa karar vermek zor gibi geliyor bana.

B.Y.: Evet. İlk çocuk devrim, ikinci hazıra gelmiş oluyor. Biz bir şeyleri oldurmaya çalışmadık, kendi kendine oldu. Çorap söküğü gibi geldi. Bir şeyleri zorlamadığımız için aslında biz hazır bir hayat kurgusuna gelmişiz gibi geliyor bana. Çok iç içe yaşadığımız için bizim yaşadığımız 4 sene normal insan yaşamında 12 seneye tekabül ediyor...



GÜÇLÜ BİRİ OLSUN DİYE ADINI METE KOYDUK



■ Çocukların isimlerine nasıl karar verdiniz?

E.Y.: Kuzey Işıkları'nı görmeye Finlandiya'ya gitmiştik. Güzel bir tatil yaptık. Kuzey Işıkları'nın altında evlenme teklif edecektim ama ne yazık ki göremedik. Artık son gün Ren geyiklerinin poposunda aromalı bir ortamda evlenme teklif ettim. Kuzey Işıkları'nı da göremediğimiz için, oğlumuz bizim Kuzey ışığımız olsun diye Kuzey koyduk adını.

B.Y.: Mete'ye hamileyken biraz zorlandım. Güçlü ve dayanıklı bir ismi olsun istedik. Doktorumuzun adı da Mete. Hükümdar ismi olarak da güzel şeyler çağrıştırdığı için, kuvvetli bir bebek olsundiye de bu ismi koymak istedik.



KARİYER DEĞİL AILE ODAKLIYIM



■ Eser Bey oyunculuk/TV kariyeriyle ilgili yeni proje, yeni bir hedef var mı?

E.Y.: Şu an Çok Güzel Hareketler ekibiyle birlikte yeni bir yolculuğa çıktık. Yılmaz Erdoğan'ın yokluğunda BKM Mutfak ekibine kaptanlık ediyor olmak harika. Onun dışında daha aile odaklıyım, kariyer odaklı değilim bu dönemde. Kafamda güzel şeyler var üretmek, yazmak adına. Berfu'yla da birlikte yapmayı düşündüğümüz şeyler var. Şu an dinlenme, değişme gelişme dönemindeyiz. Bu değişimin dönüşümün tam ortasındayım, bunu yaşamak istiyorum.



BEN DAHA ÇOK DUYGUSAL DESTEK VERIYORUM KARIMA



■ Eser Bey siz alt değiştirme, yedirme giydirme gibi bebek bakım işlerinde anneye yardımcı olabiliyor musunuz?

E.Y.: Elimden geleni yapıyorum ama elimden gelen asla Berfu'yu mutlu etmiyor. Çok iyi olduğumu söyleyemem, daha çok anneye yardım eden biriyim. Annenin duygularına yönelik, onun bir ihtiyacı varsa onu karşılayarak Berfu'ya yardım ediyorum. Alt değiştirme giydirme yedirme konusunda çok becerikli biri değilim. B.Y.: Evet doğru ama elinden geleni yaptığını çok söyleyemeyeceğim. Elinden gelmesine de pek imkan olmuyor galiba, ben hallediyorum her şeyi.



İKİMİZ DE ŞİKAYETÇİ İNSANLAR DEĞİLİZ



■ Nazar değmesin, gayet mutlu bir aile yaşantınız var. Bu mutlu evliliği neye borçlusunuz?

E.Y.: Birbirimize karşı hoşgörülü, anlayışlıyız, evde de eğleniyoruz. Evliliğimizle işimiz iç içe. Bu da birbirini besleyen şeyler, çok olumlu etkiliyor ilişkimizi. Birlikte üretmek, çalışmak çok zevkli oluyor. Sosyal medya kullanımı Berfu'nun kontrolünde. O bu işi çok iyi yapıyor. O yüzden evdeki mutluluğumuz da dışarı çok güzel geçiyor.

B.Y: Mutlu evliliğin sırrı bence şurada: İkimiz de bireysel olarak mutlu tipleriz, çok şikâyet eden, karşımızdaki insanları mutsuz edenlerden değiliz. Zor bir dönemden geçmemize ve pandemi koşullarında iki çocuk büyütebilmemize rağmen yine de iyi idare ediyoruz.

E.Y.: Durumlara adapte olabilme oranımız yüksek. Çözüm odaklıyız.

B.Y.: Evet. Adaptasyonu çok yüksek iki insanız. Olaylara karşı şikâyet edip mutsuzluk çıkarmadığımız için, evlilik yürütmek kolay oluyor. Eser mutlu, ben mutlu olunca, mutluluğumuzu paylaşmış oluyoruz ve mutluluk daha çok büyümüş oluyor. Birimiz negatif birimiz pozitif olsaydık, diğer kişi onu çok aşağı çekerdi bence.



BERFU'NUN EBEVEYNLİK BECERİSİ BENDEN ÇOK DAHA İYİ



■ Genç yaşta iki çocuk sahibi oldunuz...

B.Y.: Genç yaşta anne oldum, Eser genç değil, geçkin bir yaşta baba oldu.

E.Y.: Geçkin ne demek?

B.Y.: 37 yaşında adamsın aşkım.

E.Y.: Hissettiğim yaş senden daha küçük bence. Senin iç yaşın 43 duruyor.

B.Y.: Hiç sanmıyorum aşkım, ben erken anne olmaktan memnunum. Başka türlü enerjim nasıl yeterdi bilemiyorum.

E.Y.: Anne-baba konusunun genci yaşlısı yok bence. İnsan ne zaman hazır hissediyorsa, o zaman çocuğu oluyor. Berfu'nun dediği gibi ben yaşı geçkin biriyim ama onun ebeveynlik özellikleri benden daha iyi. Konuyu daha iyi yönetiyor, her şeye daha hâkim. O anneliğe daha hızlı adapte oldu, ben babalığa daha zor adapte oluyorum



MUTLU EVLİLİĞIN FORMÜLÜ EVDE HANIM SÖZÜ DİNLEMEK



■ Evde en çok kimin sözü geçer. Nasıl bir iş bölümü var aranızda?

E.Y.: Berfu'nun sözü geçer. Berfu iş verir, biz yaparız.

B.Y.: Bu biraz kaba oldu ama doğru. Haklılığın üstüne söz söylemem.

E.Y.: Mutluluğun formülü de budur ayrıca. Mutluluğun formülü evde hanımın sözünü dinlemekten geçer. Bunu unutmasın hiç kimse.

B.Y.: Sen planlama yapmakta zorlanan birisin. Planlama yapan taraf olduğum için benim sözüm geçiyor gibi görünüyor.

E.Y.: Bir de çok hızlı karar alıyorsun, benim çok ihtiyacım var ona. O yüzden seviyorum o hızlı karar almanı.

B.Y.: Evet, her şeyi çok yavaş yürürlüğe koyan birisin. Çocuk olduktan sonra daha keskin net ve kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğu için ben onları hızlı bir şekilde uyguluyorum.