Gastronomi, bir şehrin gelişmesinde çok önemli bir değerdir, turizmin de en önemli ayaklarından biridir. Örneğin, bir turist gideceği şehirde ne yiyeceğini düşünüyor. Bu işi Adana ve Gaziantep uzun yıllardır çok iyi yapıyor. Özellikle yerli turist oralarda mutlaka kebap yiyor, ekonomiye katkıda bulunuyor. Şimdi yemekleriyle, yerel tatlarıyla ünlü bu şehirlere Rize de ekleniyor.



Ülkemizin çay merkezi Rize, geç de olsa bu alanda tanıtım günlerine başlıyor. 1-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan GastroRize günleri öncesinde Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'le bir araya geldik... Yaptığımız sohbette Başkan Metin, Rize'nin sadece çaydan ibaret olmadığını belirterek yerel tatlarla ilgili önemli bilgiler verdi, şehrin pastacılıkta da iddialı olduğunu söyledi. Açıkçası ben Rize'nin pastacılık diyarı olduğunu bilmiyordum, şaşırdım...



Başkandan, siyah üzüm şırası, su, buğday unu ve nişasta veya mısır unundan yapılan bir çeşit muhallebi tatlısı Pepeçura'nın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın favori tatlısı olduğunu öğrendim. Rize'nin enişte lokumu, simit, Anzer balı, kavurma, fasulye, mıhlama, kivi, mandalina gibi tescilli 10 ürünü var. İşte bu yerel tatların keşfedilmesi amacıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan festival, Rize'nin saklı kalmış lezzetlerini, yerel ürünlerini, doğal güzelliklerini ve tarihini de yeniden deneyimleme imkânı sunacak.



ENGELLİLER YARARINA SAHNEYE ÇIKACAKLAR

Pandemi sürecinde sahne alamayan sanatçılar, bu yıl ikincisi düzenlenecek Elvedasız Şarkılar konseri için 19 Haziran'da Bodrum Antik Tiyatro'da bir araya geliyor.



İlham Bozkurt Gencer, Bora Gencer, Melihat Gülses, Işın Karaca, Metin Şentürk, Murat Kekilli gibi isimlerin sahne alacağı konserden elde edilecek gelir Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na bağışlanacak.



GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKEN SERGİ

Gıda israfı tüm dünyada endişe verici boyutlarda. Açlığı azaltmak için daha fazla üretmekten öte, var olanı israf etmemek gerekir. Ne yazık ki gıda ürünlerinin üçte biri çöpe gidiyor. Bu konuda farkındalık yaratmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kale Grubu dikkat çekici bir projeye imza attı.



Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler'in 32 fotoğrafından oluşan 'Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş' sergisinin açılışında konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, "Küresel açlık bu kadar artmışken, soruna neden olanlar en az sorumluluk sahibiyken, iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Herkes evinde, sektöründe, faaliyet alanında tedarik zincirinde bu konuya el atsın!" dedi. Sergi, Karaköy'deki Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde 30 Eylül'e kadar görülebilir.



KIZININ ANISINA KİTAP YAZDI

'Bir sorun varsa, bir yol vardır, bir yol varsa bir yolcu vardır. Bir yolcu varsa bir umut vardır...' Bu dizeler, "Bir kızım oldu, benden önce öldü" diyen Mimar Bilen Güneş'in kitabından...



Güneş, kızı Maya'nın anısına yazdığı ve bir yolcunun günlüğü diye tabir ettiği Maya'nın Düğünü adlı kitabını okurla buluşturdu. Şiir ve çizimlerin yer aldığı 64 sayfalık kitap, farklı tasarımıyla da dikkat çekiyor.