Ülkemizdeki vaka sayıları maalesef giderek artıyor. Halen aşılanmayan 20 milyondan fazla insan var. Geride bıraktığımız süreci oldukça zor durumda geçiren kültür-sanat dünyası bu durumdan endişeli. Tekrar bir kapanma yaşanmasını istemiyorlar. Yurt dışındaki aşı sertifikası şartının ülkemizde de uygulanması son dönemde konuşulan konular arasında



Fransa, Almanya ve İtalya; aşı sertifikası olmayanları kısıtlayan bazı kararlar aldı. Buna göre restoranların kapalı kısımları, stadyumlar, spor salonları, eğlence parkları, sinemalar, tiyatrolar, gösteriler ve müzelere girebilmek isteyenlerin Covid-19 sertifikası sunması gerekecek. Her ne kadar bazı bilim kurulu üyeleri "Gündemimizde böyle bir sınırlandırma yok" dese de, özellikle kültür-sanat dünyası yeniden kapanma yerine bu tür bir önlem alınması gerektiği konusunda hem fikir. Örneğin İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, somut bir talepte bulunarak, yurt dışında uygulanan bu aşı sertifikası uygulamasının bizim ülkemizde de hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hem de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u etiketleyen Taner, şunları söyledi:

"İtalya'da aşı pasaportu uygulamasına göre birçok etkinliğe ve mekâna aşısız girilemeyecek. Yunanistan, Fransa ve İsrail de benzer uygulamaya gitti. Aşı olmak istemeyip kapalı mekânlarda maskesiz dolaşmak mümkün olmayacak. Bu konu çok ciddi. Özellikle kapalı salonlarda yapılacak kültür faaliyetlerine katılım için aşı şartının aranması gerektiğini düşünüyorum. Kamusal alanda aşı belgesinin mutlaka hayata geçirilmesi lazım."

Gerçekten eğlence ve kültür sanat sektörü yeniden bir kapanmayı kaldıramaz diye düşünüyorum. Sadece eğlence değil önümüzdeki ay okulların açılması için de aşılama sayısının artması şart. Yoksa durum gerçekten içinden çıkılmaz bir hal alacak. Umarım Taner'in kültür sanat dünyasının önemli temsilcilerinin de destek verdiği bu talebi olumlu karşılık bulur.



'TÜM SANATÇILAR ADINA HEPİNİZE MÜTEŞEKKİRİM'

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 1.5 yıl aradan sonra önceki akşam yeniden İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Hem de ne buluşma... Biletleri günler öncesinden tükenen Maximum Uniq Açıkhava'daki konser izleyenlerden büyük ilgi gördü. Belli ki hem seyirci Say'ı hem de usta sanatçı seyircisini özlemiş. Konser sonrası yaklaşık 10 dakika ayakta alkışlanan Say, "İyi ki varsınız ve sanata destek veriyorsunuz.



Biz müzisyenler salgının bitmesini sabırsızlıkla beklerken, sizin konserlerimize gelmeniz sadece benim için değil diğer tüm sanatçılar açısından da çok değerli. Ben tüm sanatçılar adına da müteşekkir olduğumu ileteyim" dedi. Seyirci hasretini bu konserle dindiren Say, 29 Temmuz'da Çanakkale Amfi Tiyatro'da sahne alacak.



AÇIK HAVADA KONSER BEREKETİ SEÇ, BEĞEN, İSTEDİĞİNİ DİNLE!

Açık hava konserleriyle ilgili alternatifler ağustos ayıyla itibaren artıyor. Örneğin, 20 bin metrekarelik yeşil alanıyla dikkat çeken YBY Kemerburgaz'da 1 Ağustos'ta Duman sahne alacak. Daha sonra 8 Ağustos'ta Cem Adrian, 14 Ağustos'ta Koray Avcı, 21 Ağustos'ta MFÖ ve 4 Eylül'de ise Mor ve Ötesi konserleri gerçekleşecek. Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisi de Vadistanbul'da Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde başlıyor. 30 Temmuz'da Sertab Erener'le başlayacak konser serisi, 31 Temmuz'da Aleyna Tilki konseri ile devam edecek.



11 Ağustos'a kadar devam edecek seride Yüzyüzeyken Konuşuruz, Berkay, Ceza, Anıl Piyancı, Sansar Salvo, MFÖ, Kenan Doğulu, Haluk Levent, Funda Arar ve Ebru Yaşar da sahneye çıkacak.



3 KEZ BİS YAPTILAR

Bir diğer dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay da 18'nci Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivalinin açılış konserinde sahne aldı. Gümüşlük'ün tarihi mekanı Antik Taş Ocağı'ndaki konseri Şef Nisan Ak yönetirken, Onay'a 15 kadın sanatçıdan oluşan Ancyra Ensemble eşlik etti.



Konserin sonunda ayakta alkışlanan müzisyenler, izleyicinin yoğun alkışlarıyla 3 kez bis yaptı. 5 hafta sürecek olan festival klasik müzik sevenlere ilaç gibi gelecek.