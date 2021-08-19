Son dönemde 'Neylerim' adlı bestesiyle tanınan, Altın Güvercin Beste Yarışması birincisi müzisyen Deniz Özçelik, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Kosova'daki Dokufest Uluslararası Film Festivali'nde Dhafer Youssef ile aynı sahnede performans sergiledi.



Deniz Özçelik, Kosova Prizren Kalesi'ndeki festival konserinde, kendi besteleri ve olağanüstü vokal performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. İngilizce ve Türkçe bestelerinin yanı sıra türküler ve dünya pop klasiklerini harmanladığı repertuvarıyla beğeni toplayan



Özçelik ayrıca, Orman yangınlarında ölen hayvanlar için bestelediği şarkısı 'I'm an animal' ile de seyirciden büyük alkış aldı.



Tiyatro Kooperatifi-Yaz Buluşmaları, 15 oyunu seyirciyle buluşturuyor

Tiyatro Kooperatifi tarafından özel tiyatrolara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Yaz Buluşmaları, önceki akşam Caddebostan'da Anadolu Efes Mavi Sahne'de, sahnelenen 'Sevdadır' adlı oyunla başladı. Altkat Sanat'ın sahnelendiği oyunu Anadolu Efes Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi ve kooperatif yetkilileri ile izledim.



Tiyatronun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için çabalayan şirket geçtiğimiz yıl da Tiyatro Kooperatifi'nin başlattığı Bizde Yerin Ayrı kampanyasının ilk kurumsal destekçisi olmuştu. Bu açıdan şirket, tiyatroya verdiği destek sebebiyle özel bir teşekkürü hak ediyor. 31 Ağustos'a kadar devam edecek Yaz Buluşmaları kapsamında 15 oyun seyirciyle buluşacak.



9. sezon Buika ile başlıyor

Açıldığı günden bu yana milyonlarca sanatsevere ulaşan Zorlu PSM, 17 Eylül'de 9. sezonuna başlıyor. Caz ve flamenkoyu bir araya getirdiği tarzı, buğulu sesi ve etkileyici yorumuyla dünyaca ünlü sanatçı Buika konseriyle başlayacak olan sezonda,



İsveçli koreograf Johan Inger'in Bizet'in ikonik eserini yorumladığı Compania Nacional de Danza de Espana'nın dans gösterisi Carmen ve tenor Rolando Villazon ile genç soprano Fatma Said'in, Cemi'i Can Deliorman'ın şefliğinde Gedik Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirecekleri performanslar sanatseverlerle buluşacak.



Tevfik İleri'nin 50 kelimelik mektupları film oldu

Adnan Menderes döneminde Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Bayındırlık Bakanlığı görevlerinde bulunan Tevfik İleri'nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilişini ve elli kelime yazma hakkı verilen mektuplarla hayata tutmasını anlatan



'Elli Kelimelik Mektuplar' sinema filminin vizyon tarihi belli oldu. İlker Kızmaz ile Gizem Karaca'nın başrolünde yer aldığı Emir Khalilzadeh'in yönettiği film, 10 Eylül'de gösterimde...