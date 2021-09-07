Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un aramızdan ayrıldığı gün cenaze töreninde Cihat Tamer'in yaptığı konuşmaya tepkiler sürüyor. Tamer'in "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz." Sözleri merhumun cenazesinde hiç hoş olmadı. Cenazeye katılanların bile kendi aralarında homurdanmasına sebep olan ve 'Ne alakası var?' şeklinde yorumlanan sözlerine bir tepki de Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Necat Birecik'ten geldi.



Cenaze töreninde böyle bir açıklama yapılmasını korsan beyanat olarak nitelendiren Birecik, "Meydanı boş buldular, artık birilerinin bunlara üst dilde söyleyip hadlerini bildirmesi, entelektüel olarak bu fikirleri ezmesi lazım" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Geçen Yunanistan'da bakanlar kurulu değişti, başpiskopos önünde biri İncil'e el basarak diğerleri de ona tutunarak yemin etti, medeniyet beşiği sözde topraklarda. Bu ne din alerjisidir! Dine alerjili sanatçı varsa sakın Dostoyevski okumasın, zira muhterem, hayatı boyunca çalışma odasının penceresi kilise görmüyorsa, o evde özellikle oturmadı. Sakın Arthur Rimbaud'un şiirlerini okumasınlar, adamcağız 'Allah Kerim' diye öldü... Zinhar Shakespeare oyunlarına ilişmesinler, Hamlet oyununda arkadaşı Horatio'ya şöyle der: 'Serçenin ölümünde bile bir bildiği vardır kaderin...' Birecik, Tamer'in 'Şimdi o Rasim'ine Münir abisine kavuştu. Orada bir meyhanede hep birlikte kafayı çekiyorlar' sözüne karşılık olarak da şu yanıtı verdi: "Bu arada gökyüzünde meyhane yok, kaynak dört semavi din!"



ESKİ TEMPOSUNA GERİ DÖNDÜ

'Kuruluş Osman' dizisinde 'Selcan Hatun'u oynayan oyuncu Didem Balçın, geçtiğimiz nisanda anne olmuştu. Pandemi öncesinde de tiyatro ve diziyi bir arada götüren güzel oyuncu, eski temposuna geri döndü. Oğlu Alican'ı büyütmeye devam eden Balçın, hem dizi izleyicisi hem de tiyatroseverlerle buluşmak için gün sayıyor. 'Selcan Hatun' rolü için sete çıkan Balçın'ın kurucuları arasında yer aldığı DasDas Sahne'nin yeni oyunu da belli oldu.



Balçın, Turgut Özakman'ın 1987 yılında kaleme aldığı ve sahnelendiği dönem büyük ilgi gören 'Deliler' adlı oyundan uyarlanan 'Deli Bayramı' adlı oyunda rol alacak. 'Deliler' oyunu günümüzde oynansa ve tüm karakterler DasDas'ı ele geçirirse nasıl olur?' sorusuna cevap aranacak oyun, 1 Ekim'de seyirciyle buluşacak.



ÇOCUKLAR İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Oyuncu Ayşe Erbulak'ın kurucusu olduğu Oyunculuk ve Yazarlık Atölyesi 'Erbulak Evi', çocuklara eğlenirken öğrenme imkanı sunan KidZania İstanbul ile önemli bir iş birliğine imza attı.



Atölyede Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Özden Özgürdal, Dağhan Külegeç gibi deneyimli isimlerden ders alan öğrenciler KidZania'nın Tiyatro Salonu'nda hünerlerini sergileyecekler. Tiyatroya meraklı çocuklar, uygulamalı eğitimlerle sahne korkularını da yenmiş olacak.