Daniel Craig'in 5. ve son kez seyirci karşısına Bond olarak çıktığı James Bond serisinin son filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok' pandemi sebebiyle ayağını sinemadan çeken sinemaseverler için müthiş bir fırsat. Baksanıza Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bile ailesiyle birlikte filmi görmek için sinemaya koştu.



Sinemaya teşvik için bakanın sinema salonu önünde poz vermesi, ailesiyle birlikte film izlemesi önemli bir fotoğraf. Ben de son Bond filminin salonlardaki ölü toprağını kaldıracağına, sinemaseverleri yeniden sinemaya çekeceğine inanıyorum. Nitekim Ölmek için Zaman Yok gerek prodüksiyonu gerek aksiyon dolu sahneleriyle bunu hak eden bir film. En azından ilginç bir şekilde yeni James Bond ile tanıştığınız ve Daniel Craig efsanesinin sona erdiği bir film olarak görülmeye değer...



Filmin ilk hafta sonunda 119 milyon dolar gişe hasılatına ulaşarak pandemi döneminde rekor kırdığını de belirteyim. Öte yandan Bond filmini yöneten ilk Amerikalı olarak tarihe geçen Cary Fukunaga'nın iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Tek eleştirim müziğe... Filmin ana tema müziğini seslendiren Billie Elish filme adını veren parçasıyla Grammy aldı ama bence Adele'in 2012'deki film için seslendirdiği Skyfall hâlâ gönüllerin birincisi.



HATTATIN GÖZÜNDEN AĞAÇ PORTRELERİ

Kabe'nin yazılarını yazan ilk Türk hattat olarak bilinen ve Ayasofya Camii'nin mermer levha tasarımında imzası olan hattat Mehmed Özçay bu kez hat sanatıyla değil, fotoğraf sanatıyla adından bahsettiriyor. Yurt içi ve yurt dışında düzenlediği pek çok hat sergisiyle hafızalara kazınan Özçay'ın 'Ağaç Portreleri' sergisi, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı.



Özçay'ın yaz-kış demeden Ilgaz dağlarında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, ağaçlara bakışımızı da değiştiriyor. Ayrı bir parantez de Zeytinburnu Belediyesi'ne açmak lazım. Kültür-sanat faaliyetleriyle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki etkinlikleri 12 yılda yaklaşık 1 milyon kişinin takip ettiğini açıkladı. Bu, ciddi bir rakam. Kendisini sanata desteğinden dolayı kutluyorum.



ÜLKEMİZİ POLONYA'DA TEMSİL EDECEK DANSÇILAR BELLİ OLDU

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One'ın Türkiye Finali önceki gün İzmir'de gerçekleştirildi.



Yarışmada birinciliği kızlarda Cemre Ece Kozbay 'Jemrai', erkeklerde ise Oğuzhan Karademir 'Jester' aldı. İkili, 5-6 Kasım tarihlerinde Polonya'da gerçekleşecek dünya finalinde ülkemizi temsil edecek.