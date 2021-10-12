Dünyanın en zor ve en öncelikli meselesi iklim krizi. Ekosistem dengesi ve sürdürülebilirlik konusunda hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Sanatçılar bu yönde eserler üretiyor, markalar ekolojik sisteme uygun projeler geliştiriyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında hizmete giren Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) de sürdürülebilir bir gelecek için aracı olduğu projelere bir yenisini daha ekledi. Atık kavramı ve dönüşüm üzerine çalışmalar yapan sanatçıları destekleyen KTSM, Aslı Smith'in 'Solar: Güneşe Dair' sergisi için kapılarını açtı...



28 EKİM'E KADAR...

Sanatçı Smith'in dut, soğan gibi bitki ve yiyecek atıklarını buharlaştırma ve kaynatma gibi çeşitli süreçlerden geçirerek sürdürülebilir sanatsal malzemelere dönüştürmesi oldukça ilgimi çekti. Örneğin 'Solar 02' adlı yapıtında mutfağından arta kalan avokado atıklarının güneşle kazandığı rengi kağıda aktarmış ve parçalara ayırdığı bu kağıtları dokuyarak yeni bir bütün sağlamış. 11 eserden oluşan sergi, 28 Ekim'e kadar devam ediyor. Küratörlüğünü Yonca Keremoğlu ve Rana Kelleci'nin üstlendiği sergiyi gezerken KTSM'yi de keşfetme imkanı buldum.



Yaklaşık 500 metrekareye yayılan ve her katı, farklı bir üretim ve öğrenme alanını içerecek şekilde tasarlanan merkez; sergi alanı, atölyesi, sanat ağırlıklı bin 500 kitabın yer aldığı kütüphanesi ve teras katındaki Haliç manzaralı Roots Studio Cafe'siyle kısa zamanda öğrencilerin, sanatçıların ve sanatseverlerin uğrak noktası olmuş. Öte yandan grubun kurucusu İbrahim Bodur'un özel eşyalarının sergileneceği anı müzesinin yine bu merkezde kısa süre sonra kapılarını açacağını söyleyeyim.



İYİ YAŞAM TUTKUNLARI BULUŞUYOR

İtalyanca kökenli bir kelime olan 'gusto', günümüzdeki 'tadına bakmak' anlamının yanı sıra 'zevk', 'coşku' ve 'enerji' anlamlarında da kullanılıyor. Gusto'nun anlamından yola çıkarak 16- 17 Ekim tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphorus'ta bir etkinlik düzenleniyor. Misafirlere Hazer Amani, Umut Karakuş,



Murat Deniz, Temel&Tuğba Yazıcı, Sinan Büdeyri, Ali&Buse Dövenci gibi ünlü şeflerin benzersiz sunumları ve workshoplarıyla eşsiz lezzetleri tatma imkanı veren gastronomi etkinliği 'Gusto Weekend'de Karsu, Edis ve Yalın gibi sevilen sanatçılar da konser verecek. Tüm konserlerin ücretsiz izlenebildiği etkinlikte yemekler sınırsız olarak bilet fiyatına dahil. Biletler de Passo'da satışta. Hafta sonu için güzel bir alternatif.



BU ETKİNLİKTE HEM YEMEK VAR, HEM DE MÜZİK

İtalyanca kökenli bir kelime olan 'gusto', günümüzdeki 'tadına bakmak' anlamının yanı sıra 'zevk', 'coşku' ve 'enerji' anlamlarında da kullanılıyor. Gusto'nun anlamından yola çıkarak 16- 17 Ekim tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphorus'ta bir etkinlik düzenleniyor.



Misafirlere Hazer Amani, Umut Karakuş, Murat Deniz, Temel&Tuğba Yazıcı, Sinan Büdeyri, Ali&Buse Dövenci gibi ünlü şeflerin benzersiz sunumları ve workshoplarıyla eşsiz lezzetleri tatma imkanı veren gastronomi etkinliği 'Gusto Weekend'de Karsu, Edis ve Yalın gibi sevilen sanatçılar da konser verecek. Tüm konserlerin ücretsiz izlenebildiği etkinlikte yemekler sınırsız olarak bilet fiyatına dahil. Biletler de Passo'da satışta. Hafta sonu için güzel bir alternatif.