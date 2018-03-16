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MERT VİDİNLİ
16 Mart 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Emojiden ayrılık bahanesi!

Birçoğumuz WhatsApp'ta yazışırken kendimizi lerle ifade ediyoruz. Benim en çok kullandıklarım arasında genelde yeme içme emojileri var. Neyse efendim, gelelim asıl meseleye... Bir kız arkadaşım da erkek arkadaşıyla yazışırken bol bol emoji kullanıyor ve benzer kullanımı sevgilisinden bekliyor. Ancak nafile! Erkeğimiz en olmadık emojileri en olmadık cümlelerin ardına koyuveriyor. İşler böyle olunca da ilişkileri bitme noktasına gelmiş. Kızımız "Böyle giderse ayrılacağım. Günün 10 saati yazışırken bu durum beni çok geriyor; ya emoji kullanmayı öğrenecek ya da ilişkimiz bitecek" diyor.

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