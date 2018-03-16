Herkes bu ayakkabıların peşine düştü!

Bilen bilmeyene tanıtsın, hani şu bir türlü bulamadığınız, karaborsa Balenciaga spor ayakkabılar var ya... İşte o ayakkabıya ve markanın diğer tasarımlarına iki yıldır Demna Gvasalia imza atıyor. Son yıllarda markanın hızlı bir yükselişe geçmesine de sebep olan Gvasalia, aynı anda iki markanın tasarımcılığını yürütüyor. Vetements'in de CEO'su olan ünlü moda adamı, özellikle bu sene herkesin dilinde olan iki markayı, şampiyonlar ligine taşıdı. Kadın modelleri 5450, erkek modelleri 3500 liraya satılan Balenciaga ayakkabılar; herkesin vazgeçilmezi oldu. Gürcistanlı tasarımcı Gvasalia; bundan önce Maison Margiela ve Louis Vuitton'da çalışmış, LVMH ödüllerinde yarı finale kalmış.