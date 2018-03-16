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MERT VİDİNLİ
16 Mart 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Herkes bu ayakkabıların peşine düştü!

Bilen bilmeyene tanıtsın, hani şu bir türlü bulamadığınız, karaborsa spor ayakkabılar var ya... İşte o ayakkabıya ve markanın diğer tasarımlarına iki yıldır Demna Gvasalia imza atıyor. Son yıllarda markanın hızlı bir yükselişe geçmesine de sebep olan Gvasalia, aynı anda iki markanın tasarımcılığını yürütüyor. Vetements'in de CEO'su olan ünlü moda adamı, özellikle bu sene herkesin dilinde olan iki markayı, şampiyonlar ligine taşıdı. Kadın modelleri 5450, erkek modelleri 3500 liraya satılan Balenciaga ayakkabılar; herkesin vazgeçilmezi oldu. Gürcistanlı tasarımcı Gvasalia; bundan önce Maison Margiela ve 'da çalışmış, LVMH ödüllerinde yarı finale kalmış.

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