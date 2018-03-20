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MERT VİDİNLİ
20 Mart 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Hepimiz hayatımıza türlü türlü filtreler koyuyoruz

'da paylaştığı fotoğraflarda içki kadehini saklayan ve arkadaşlarının yaptığını garip bulmuyorum. Bu konuda birçok kullanıcı da paylaşımlarını filtreliyor. , uçsuz bucaksız bir okyanus; ağzı olan konuşuyor, abuk sabuk yorumlar yazabiliyor. O fotoğrafta kadehler görünseydi, yapılacak yorumları tahmin bile edemiyorum! Çevremde sigara içerken paylaşım yapmak istemeyen, 'Dur şunu söndüreyim öyle çekelim' diyenler de var. Ya da mayolu, bikinili poz vermekten kaçınan, gece kulüplerde, barlarda çekilen fotoğraf ve videolarda görünmek istemeyen de... Hatta ilişkisine nazar değmesin diye sevgilisiyle fotoğraf paylaşmayanların sayısı da çok... Bunlar, kişinin hür iradesine bağlı tercihler. Hafta sonu başıma gelenlere bakın... Geçtiğimiz hafta sekiz yakın arkadaşımı kaybettiğim elim uçak kazası sonrası zorunlu olarak gittiğim, işletmecisi olduğum mekanlarımdan paylaşım yapınca beni yerin dibine soktular. Hakaret ve eleştiriler art arda geldi. Ben de bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Kayıp yaşadığınızda siz de işe gitmeyin o zaman! Bugün anne-babamıza, eşimize dostumuza vermediğimiz hesabı, tanımadığımız binlerce insana vermek zorunda kalıyoruz. Bu da sosyal medyada filtreli bir yaşam sürmemize sebep oluyor. O yüzden kim nasıl isterse, paylaşımlarında o şekilde önlem alabilir. Anlıyorum Oktay'ın kafasını...

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