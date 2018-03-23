Ev tadında sosyal paylaşım alanı

Arda Önen'in Bodrum Gündoğan'daki mekanı Sail Loft'u mutlaka duymuşsunuzdur. Tam bir sörf barı; lüksten uzak, salaş, eğlenceli, sportif... Yaz aylarında popüler isimleri orada görmek mümkün. Arda, son zamanlarda yeni bir akım olarak karşımıza çıkan 'paylaşımlı sosyal yaşam alanları'ndan birine imza atmış ve Nişantaşı Ahmet Fetgari'de bir yer açmış.

Bu tarz mekanlar, genelde bir apartman dairesinde bulunur. Arda'nınki de birinci katta... Ev konforunda rahatça takılabileceğiniz, toplantılarınızı yapabileceğiniz, arkadaşlarınızla birlikte yemek yiyebileceğiniz bu tarz alanlar çok kullanışlı. Bir akşam etkinliğine gittiğimde, semtin sosyal medya fenomenlerinden oyunculara kadar birçok tanınmış isim, Sail Loft Retro Suite'teydi. Kimisi arka odada sohbette, kimisi mutfakta bir şeyler atıştırıyor, kimisi de salondaki uzun masada oturuyordu. Bu tür alanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Hem tanıdıklarınızla ortak zevklerinizi paylaşabilir, hem de yabancılardan uzaklaşıp samimi arkadaşlarınızla buralarda takılabilirsiniz.