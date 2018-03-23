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MERT VİDİNLİ
23 Mart 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Yeme bağımlılığı, aşk acısından daha zormuş!

Önceki yazılarımda da bahsetmiştim; markaların etkinlikleri, artık kadınların tekelinden çıkıp erkeklerin eline geçmeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde bir markanın, sosyal yaşama yön veren centilmenleri ağırladığı bir davetteydim.
Birçok popüler mekanın işletmecisi, DJ'i, şarkıcısı, müzisyeni oradaydı. Konuk beyefendilerin çoğu, gece hayatının tanınan simalarıydı.
Erkeklerin sohbetleri daha heyecanlı, daha yüksek ve daha matrak oluyor. Aralarında sektör muhabbeti dönüyor; odak noktaları hep iş. Kadınlar gibi eş-dost dedikodusundan beslenmiyorlar.
Bu davete bir enerji uzmanı da geldi. Beylere EFT tekniği ile bilinçaltı tedavisi yaptı.
O gün uzmanımıza sormak istediğim tek bir soru vardı, kilo verme ve diyetle ilgili... Cevabını da aldım:
"k yeme bağımlılığından kurtulmak, aşk acısından kurtulmaktan daha zor." Yani bu kadar kilodan bilinçaltı temizliğiyle kurtulabilir miyim dersiniz?

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