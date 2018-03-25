Modanın kalbi 4 gün İstanbul’da atacak

Önümüzdeki günlerde İstanbul gezginleri, trend belirleyiciler ve sosyal yaşam avcılarının mevzusu moda haftası olacak.

Mercedes Benz Fashion Week İstanbul (MBFWI) 27- 30 Mart'ta gerçekleşecek. Ortam, havalı kadınların fiyakalı elbiseleriyle çok hareketlenecek.

Popüler mekanlar tıka basa dolacak.

Moda haftası boyunca tasarımcıların 2018 sonbahar- kış koleksiyonlarını keşfedeceğiz. Toplam 32 marka katılacak. Bu tasarımcılar arasında en heyecanlı isimlerden biri de, Sudietuz markasının yaratıcısı Şansım Adalı...

Kendisi Nişantaşı'ndan komşum olur. Atölyesinde uykusuz saatler geçiriyor, MBFWI'da sergileyeceği tasarımların son rötuşlarını ve provalarını yapıyor. Başarılı, çalışan anne Şansım'ı tebrik ediyorum.

Merakla izleyeceğim diğer tasarımcılar ise; Deniz Berdan, Raşit Bağzıbağlı, Gül Ağış, Hande Çokrak, Mehtap Elaidi ve Tuvanam...

Geçtiğimiz aylarda bir moda etkinliği için Dubai'ye gitmiştim. Oradaki bir moda ajansında, Ortadoğu'da tanınan sosyal medya fenomenleriyle tanışmıştım.

Bu sezon birçoğundan aynı mesajı aldım:

Moda haftasında İstanbul'dayız. Milyonlarca takipçisi olan bu isimleri yakalayın derim. MBFWI'da olacak isimlerden biri de Fashion Pirate...