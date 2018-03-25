Üçüncü yaş partisi

Soho House'un yaşgünü partisi üyelere özeldi ama yanınızda üye olmayan bir arkadaşınızı götürebiliyordunuz. Parti, Tepebaşı'ndaki binanın üç katında, farklı farklı kafalarda düzenlendi. Yani her katta başka bir DJ ve başka bir müzik vardı. Kulübün en alt katında canlı müzik sahnesi kuruluydu, burada Gaye Su Akyol performans sergiliyordu. Ben bizim kız grubuyla orta katta bir köşede etrafı süzdüm. Uzun zamandır kulübe gitmediğim için üye profilinin değişmesi dikkatimi çekti. Önceki yıllarda burada daha çok ünlü isme denk gelirdim. Ya oradalardı ama aynı katta eğlenmedik, ya da gerçekten partiye katılmadılar. Unutmadan; Soho House'un kurucusu Nick Jones da parti için İstanbul'daydı ve kutlama öncesi küçük bir gruba kendi elleriyle barbekü yaptığı söyleniyor.