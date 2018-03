Herkes bunu merak ediyor: Onun rehberinde nasıl kayıtlıyım?

Hafta sonundan geriye kalanlar, İstanbul Anadolu yakasından keşiflerim, Saba Tümer'in mutluluk formülü ve çok konuşulan diğer mevzular... İşte geçen haftanın gündeminde hızlı bir tur...

TELEFONUNDA NASIL KAYITLIYIM? Hep merak etmişimdir; acaba telefon numaramı verdiğim kişiler cep telefonlarına beni nasıl kaydediyor? Birçoğumuz, o kişiyi hatırlamak için; soyadının yanı sıra çalıştığı şirketi, ortak tanıdıkların adını, tanıştığı yeri ve bunun gibi detayları isminin yanına ekliyor. Get Contact isimli uygulamayla, insanların telefon rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta sonu herkesin dilinde bu uygulama vardı ve ilginç sonuçlarla karşılaşanların sayısı da epey çoktu.

KARI-KOCANIN YENİ PROJESİ: Gülin-Yücel Özalp'ın yeni mekanı Passage 163; Kanyon'un ardından, Anadolu yakasında bulunan Hilltown AVM'de kapılarını açtı. Burası, günün her saati rahatça vakit geçirebileceğiniz şık bir bistro. Sabah saatlerinden başlayıp öğle ve akşam üstü buluşmalarına devam edebileceğiniz Passage 163'ün salataları tam benlik. Zengin mönüsü, rahat ortamı, renkli barı ve sıcak ambiyansıyla Anadolu yakasının yeni adresine gittiğinizde benden Gülin'e selam söyleyin. Unsuz brownie'yi denemeyi de unutmayın. Hilltown'da; Big Chefs, The Hunger, Vakko Patisserie, Michelle Brasserie ve Midpoint gibi seçenekleriniz de var.

'21 GÜNDE MUTLULUK': Birlikte sosyalleşmeyi sevdiğim nadir isimlerden biri Saba Tümer... Çünkü çok eğlenceli ve pozitif biri; insanın Saba'nın kahkahalarına eşlik edesi geliyor. Onun yanındayken olur olmaz her şeye gülmek istiyorum. En son La Boucherie'de beraberdik. Yakaladığı detaylar, ince ve zekice esprileriyle Saba, etrafındakilerden hep farklı olmuştur. Kendisiyle yıllar önce Etiler Şamdan'da tanıştığımızdan beri bu böyle... Saba'nın bu hali tavrı bir gram değişmedi. Belli ki mutluluğun formülünü bulmuş Saba; ucundan tutmuş, yakalamış. Benim modum düşer ama onun hiç düşmez. Saba, bir süredir ekranlardan uzak. Onunkisi bilinçli bir seçim; yapmak istediklerini yapmış, o süreçte kişisel gelişim işlerine sarmış. Ve sonunda mutluluğun formülünü, '21 Günde Mutluluk' adını verdiği kitabında anlatmış. Kitap, imzalı bir şekilde elime ulaştı. Kitapçılarda da çok satanlar arasında. Saba, bizi perşembe günü kitabının kutlama yemeğine çağırıyor. Hep birlikte Maslak 1453'teki Esnaf'ta olacağız. Partinin detaylarını pazar günü yazacağım.

HAFTANIN DERSİ: Yıllardır gittiğim spor salonuna, ön ödeme yaparak aldığım özel ders paketlerini iade etmek istedim ama edemedim! Sağlık sorunum olabilir, şehir değiştirebilirim veya aldığım hizmetten memnun kalmayabilirim... Bu benim tüketici hakkım! Hanginiz, aldığınız bir ürünü iade etmediniz ki? Salon yöneticileriyle, sözleşmesiz, iyi niyet üzerine kurulu bir iletişimim vardı. Ama gördüm ki, üç yıllık ilişki bir anda tepetaklak olabiliyormuş. Sizden istediklerini alana kadar iyi olan insanlar, gün geliyor değişebiliyormuş. O dostlar, arkadaşlar ringte 'hodrimeydan' diyormuş. Siz siz olun, kendinizi sağlama almadan hareket etmeyin. Aksi halde, suistimal kaçınılmaz olabiliyor.

YÜZDE KAÇ ŞEYMA'SIN?

Geçtiğimiz günlerde yeni nesil haber platformu Onedio'da Şeyma Subaşı'nın bir videosu yayınlandı. 'Yüzde kaç Şeyma Subaşı'sın?' testini çözüyordu Şeyma... Kendisiyle ilgili sorulara verdiği cevapları, bilinenbilinmeyen komik ve ilginç yanlarını beş dakikaya sığdırdı. Şeyma'nın cevapları çok eğlenceliydi. Hatta öyle ki; onun kamera önündeki rahatlığı, samimiyeti ve tepkileri aynı videoyu defalarca izlettirdi. Bir reality şov yapsa, 'Survivor'dan daha çok reyting alır. Miami'de olan Şeyma, son günlerde Bebek'te açacağı mekanla da konuşuluyor. Bugünlerde yer arayan Şeyma'nın Happily Ever After ve Lucca'ya komşu olacağı söyleniyor. Sağlıklı yiyecekler ve juice'ların sunulacağı sportif bir mekan olacakmış. Biraz Los Angeles, biraz Miami kafası yaşatacakmış. Bir yandan Is It Ok? uygulaması için çalışan Şeyma, yoğun bir döneme giriyor belli ki.