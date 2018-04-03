Bana neler oluyor! söyleyin

Olgunlaşmak mı? Bıkmak mı? Yorulmak mı? Bilmiyorum bendeki ne... Malum, Mercedes- Benz Fashion Week İstanbul'u (MBFWI) geride bıraktık. Eskiden olsa, defile üstüne defile kovalar, backstage fareliği yapar, en ön sırada ünlü arkadaşlarımla boncuk gibi sıralanırdım. Bu yıl ise ilk ve son defilem Nihan Buruk oldu. O da, Benan Terzioğlu'nun ısrarıyla... Yarım saatlik bir bekleyişin ardından defile alanına girip yerimize kurulduk. Nihan'ın maskülen ve rock'n roll tarzı tasarımlarını inceledik. Kovboy çizmeli (ki modellerin topuklu ayakkabıyla başarısız yürüyüşlerinden rahatsızdım), Berlin'in ara sokaklarından fırlamış gibi görünen cool kızlar, özgüvenleriyle podyumu salladı. Bu asi, karanlık ve kural dışı defilede, tasarımlar Nihan'ın karakterini yansıtıyordu. Tebrikler Nihan. Bu arada diğer tasarımcı arkadaşlarımdan özür dilerim, gidip onlara destek olamadığım için...