MartInez ve People yazlığa gidiyor

Kış aylarından bir şey anlamadık; bizim için İstanbul'da hep bahardı... Anlaşılan o ki, baharı da hızla geçeceğiz. Sosyal medyada dolaşırken dikkatimi Bodrum-Çeşme paylaşımları çekti. Alaçatı Ot Festivali'nden kareler, yazın açılacak Türkbükü-Yalıkavak mekanları... Hatta kulağımıza yeni mekan dedikoduları da gelmeye başladı. İstanbullu Martinez, Türkbükü'ndeki Bella Sombra Hotel'in içinde açılıyormuş. Bir de bu kışın en çok konuşulan mekanı People, Kuum Hotel'e gidiyormuş. Deniz Seki ve Mehmet Erdem, People sahnesine kaldıkları yerden burada devam edecekmiş. Farklı mekanlarla sıra dışı bir yaz bizi bekliyor.