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MERT VİDİNLİ
06 Nisan 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Oyuncu tayfasının yeni sığınağı

Pazartesiler benim için 'yeni cumartesi' olunca gezmelere doyamıyorum... Geçtiğimiz pazartesi ilk olarak İKSV'nin düzenlediği Laura Pergolizzi konserine gidiyoruz. Kendisini hit parçası 'Lost On You'dan tanırsınız. Konserin ardından hızla Arnavutköy sahile iniyoruz. "Kavanoz'da takılalım" deyip mekanın saklı bahçesine geçiyoruz. Kokteyllerden ise Yeşil Ördek, kavunlu oluşuyla beni hemen tavladı. Kavanoz, semtte oturan oyuncuların konuşlandığı bir mekan. Zaten beni buraya ilk götüren Özge Özpirinçci'ydi. Geçen gece de bana ve eşlik etti. Semtte keşfetmek istediğim diğer bir yer ise Halet-i Ruhiye... Burası, kendine özgü kokteylleriyle 'gidilecek yerler' listeme eklendi.

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