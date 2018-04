‘Tokyo’ ile hayallere dalmak...

?Netflix'in hayatımıza kattığı İspanyol yapımı 'La Casa de Papel' dizisini izlemeyen yoktur.

Diziyle birlikte, heyecanın dorukta olduğu sahnelerde çalan parçalar da hepimizin dikkatini çekti. Özellikle Cecilia Krull'un 'My Life is Going On'u, radyolarda saat başı çalıyor. Şarkıyı dinlerken, kendinizi dizinin en heyecanlı sahnelerinden birinde, asi 'Tokyo' ile birlikte hayal ediyorsunuz.

Unutmadan; gözünüz dizide 'Tokyo' karakterine hayat veren Ursula Corbero'nun üzerinde olsun, zaten tüm dünya bu kızı konuşuyor.