Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mert Vidinli > ‘Tokyo’ ile hayallere dalmak...
MERT VİDİNLİ
06 Nisan 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

‘Tokyo’ ile hayallere dalmak...

?Netflix'in hayatımıza kattığı İspanyol yapımı 'La Casa de Papel' dizisini izlemeyen yoktur.
Diziyle birlikte, heyecanın dorukta olduğu sahnelerde çalan parçalar da hepimizin dikkatini çekti. Özellikle Cecilia Krull'un 'My Life is Going On'u, radyolarda saat başı çalıyor. Şarkıyı dinlerken, kendinizi dizinin en heyecanlı sahnelerinden birinde, asi '' ile birlikte hayal ediyorsunuz.
Unutmadan; gözünüz dizide 'Tokyo' karakterine hayat veren Ursula Corbero'nun üzerinde olsun, zaten tüm dünya bu kızı konuşuyor.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN