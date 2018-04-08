Biricik olduğumuzu hissettiren kitap

Kitap okumaya vaktiniz yok ama Instagram'a var! Ne acı değil mi? Hadi bunu biraz değiştirelim... Günübirlik sevgiler, acılar, deneyimlerle temponuz iyice arttı. Zamana hakim olmakta zorlanıyorsunuz ve en önemlisi de kendinize şefkatli olmayı unutuyorsunuz. Bugünlerde en çok satanlar listesinde 'Pembe Fili Düşün-me' adlı bir kitap var. Yıllardır tanıdığım, sevdiğim arkadaşım Zeynep Selvili Çarmıklı'nın kitabı... Zeynep, kocaman gülümsemesi ve elinde kitabıyla yanımıza yaklaşırken heyecanına tanık oldum. 'Pembe Fili Düşünme'yi her satırını hissederek okuyorum. Benim tarzım, bir çırpıda okumak değil; her gün birkaç motive edici paragraf okumak. Zeynep Selvili Çarmıklı'nın; kurtulamadığımız duygu ve düşüncelerimizi tedavi eden, kendimize biricik olduğumuzu hissettiren bu kitabını mutlaka baş ucunuza koyun.