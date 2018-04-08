Ezhel konserine bilet bulamadım

Hiçbir zaman rap dinlemedim; ne küçükken, ne de koca adam olmuş halimle Spotify listemi güncellerken... Ancak son dönemde ne zaman televizyonu açsam, dizilerin fonunda hep rap müzik var. İnsanın kanına, ruhuna öyle sinsice işliyor ki, istemeden bağımlısı oluyorsunuz. Özellikle Ankaralı Ezhel, çıkış albümü 'Müptezel' ile genç nesli sarıp sarmalamış durumda; konserleri tıka basa doluyor. Çok merak ettiğim, haftalar öncesinden gidip dinleyeyim dediğim Volkswagen Arena konserine tek bir bilet bile bulamadım! Ezhel'in 14 Nisan'da Yerli Yerinde serisinde vereceği konseri izleyecek gençlere şimdiden iyi eğlenceler...