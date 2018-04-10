Kaçma ve rahatlama sezonu açıldı!

İstanbul, Sonar müzik festivaliyle dans ederken, kaçacak yer arayanlar Alaçatı Ot Festivali'ne gitti. Peki bu hafta sonu neler oldu? Önce Alaçatı'ya bakalım...

Coşma, kopma isteğimizin zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Peki neden bu kaçış isteğimiz? Tabii ki yazlık modumuzu özledik. Kafayı reset'lemek istiyorsan, hoop kaç İstanbul'dan, coş coş coş! Böylece İstanbullu gezginler, bu hafta sonu soluğu Alaçatı Ot Festivali'nde aldı. Sosyal medyada en çok paylaşım yapılan etkinlik de oydu. Yaz sezonunda Alaçatı ve çevresinde hizmet verecek yeni mekanlar da festival bahanesiyle görücüye çıktı. Eskiler ise yenilenen mönülerini sundu. Kısacası Alaçatı, 'Ah yaz gelse!' dedirtti. Orada vur patlasın çal oynasın bir hafta sonu yaşanırken, ben İstanbul'da kıskançlıktan kudurdum! Yine de sosyal medya sayesinde Alaçatı'ya gitmeden festivali görmüş, Ege lezzetlerini tatmış oldum.

Peki festivalin dikkat çeken noktaları neydi?

Walkin Alaçatı'da Bengü Beker, Solto Hotel'de ise Zeynep Bastık sahneye çıktı.

Tektekçi Alaçatı'nın sahnesinde bir ara Yalın performansı vardı.

Hacımemiş'teki Pug, gecenin geç saatlerinde buluşma mekanı olmuş. Duvarındaki Pug cinsi köpek resmi, tam Instagram'lık.

Herkes The Stay Alaçatı'nın bahçesinde yer alan demir kadın eserini paylaştı. Otelin bahçesi de günlük güneşlik; tam takılmalık. Giden arkadaşlar, "Cool tipler buradaydı" dedi.

Kapha'da Cüneyt Öztürk, DJ kabinindeymiş. Geç saatlere kadar dans dans dans!

Aslışah Alkoçlar, Özge Ulusoy ve Deniz Marşan, Alaçatı Ot Festivali izdihamında dikkat çeken ünlü isimlerdenmiş...

Gelelim İstanbul'a... Burada da bir festival vardı hafta sonu: Önceki yıllarda Barselona ayağına katıldığım, İstanbul'da ise ikincisi düzenlenen Sonar İstanbul Müzik Festivali... 10 bini aşkın katılımcıyı görünce, elektronik müziğin ne kadar sıkı bir takipçi kitlesi olduğunu gördük. Black Coffee ve Damian Lazarus, performansını en çok merak ettiğim isimlerdi.