Youtube gençliği de magazini seviyor

Tıpkı magazin dünyasındaki Hülya-Gülben, Demet- Hande atışmaları gibi, Youtube dünyasında da içinde kavga olan her şey dikkat çekiyor, prim yapıyor. Son zamanlarda Youtuber'lar arasında yaşanan çekişmeleri milyonlarca kişi izliyor. Demek ki, dijital dünyada da ünlü olmanın bazı şartları ve kuralları varmış. Peki nedir bu kurallar? Öncelikle açık ve net olacaksın; 'Kim ne der?' diye düşünmeden ağzına geleni söylediğin videolar çekeceksin. Bu konuda kadınların dikkat çekmesi çok daha kolay. Sonra ünlü isimlere çamur atıp onları suçlayacaksın.

Görünen o ki; Youtube da, magazin dünyasıyla aynı dinamiklere sahip. Önümüzdeki günlerde bol bol böyle atışmalı videolar izleyeceğiz. Ee makyaj videosu çekmek, yemek pişirip lezzet tüyoları vermek de bir yere kadar tabii. Peki Youtube'da reyting yapmak isteyen birisi, en çok kime sataşmalı? Tabii ki Danla Biliç'e... Danla'nın, kameramanı Sinan Binay ile yaşadığı gerginliğe bakın. Şimdi sosyal medyanın gündeminde Sinan var; gençlik o mu haklı, yoksa Danla mı diye oylama yapıyor. Bu vesileyle Sinan diye bir arkadaşı da tanımış olduk. Korkarım; birkaç güne lezzetli yemeklerin şefleri İdil Yazar ile Şemza Denizsel birbirine girebilir! 'Benim yaprak sarmam seninkinden daha lezzetli' tartışması yaşanabilir. Ne de olsa her şey daha çok tık için...