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MERT VİDİNLİ
13 Nisan 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Alışkanlıklarımızı boykot edebilir miyiz?

Bence bu sorunun cevabı hayır! Özellikle dijital dünyadaki alışkanlıklarımız için neredeyse imkansız. Bakın birkaç gün önce Facebook'u ve ona bağlı olan WhatsApp ve 'ı boykot ettiler. Ben o zaman Verona'daydım, sayısız Instagram karesi paylaşıyorduk. Özellikle teknoloji dünyasının dev isimleri buna gaz verdiler; , ve Brian Acton gibi isimler şahsi hesaplarını kapattılar. Peki ya biz Türkler? Kılımızı bile kıpırdatmadık. Bol bol paylaşmaya, sohbet etmeye devam ettik. Kim taktı Facebook'un veri ihlalini? Kimse! Belki de bu kadar açık saçık tüm bilgilerimizin kullanılması, kimseyi rahatsız etmedi, herkes bu duruma fazlasıyla alıştı.

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