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MERT VİDİNLİ
13 Nisan 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Coachella’ya gitme zamanı!

Belki de bu yıl yapılacaklar listemin en başındaydı Coachella'ya gitmek. Yılın en büyük açık hava müzik festivallerinden biri Coachella. , , Elizabeth Mass, Ceylan Çapa gibi 'ın en popüler isimleri şu an orada. Kıskançlıkla paylaşımlarına bakıyorum. Bu haftasonu The Weeknd, Black Coffee, Kygo, Maceo Plex gibi isimler festivalde performans sergileyecek. Festivale gitmek için öncesinde 'da bavullarının eksik parçalarını tamamlayıp festival kılıklarını hazır etti bizim popüler isimlerimiz. Bu hafta aşırı dozda eğlence olacak sosyal medya hesaplarında; siz de takipte kalın.

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