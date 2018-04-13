Coachella’ya gitme zamanı!

Belki de bu yıl yapılacaklar listemin en başındaydı Coachella'ya gitmek. Yılın en büyük açık hava müzik festivallerinden biri Coachella. Şeyma Subaşı, Hacı Sabancı, Elizabeth Mass, Ceylan Çapa gibi Instagram'ın en popüler isimleri şu an orada. Kıskançlıkla paylaşımlarına bakıyorum. Bu haftasonu The Weeknd, Black Coffee, Kygo, Maceo Plex gibi isimler festivalde performans sergileyecek. Festivale gitmek için öncesinde Los Angeles'da bavullarının eksik parçalarını tamamlayıp festival kılıklarını hazır etti bizim popüler isimlerimiz. Bu hafta aşırı dozda eğlence olacak sosyal medya hesaplarında; siz de takipte kalın.