Milyonluk otomobilinize yazı yazdırır mısınız?

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan ismi, turkuvaz rengi Lamborghini'si ile şarkıcı Justin Bieber'dı. Lüks otomobil meraklısı erkeklerimizin dilindeki konu da buydu. Bieber, otomobilinin üstüne, grafiti sanatçısı Joe Termini'ye 'Cash only' (Sadece nakit) yazdırmış. Bieber bu yazıyı, tamamen sanatçı arkadaşına destek için yazdırdığını açıkladı. Peki siz otomobilinizde böyle bir dokunuşa izin verir miydiniz? Popüler mekanlardaki beylerin çoğu otomobiline toz bile kondurmazken, 'Sanat uğruna neden olmasın' diyen de vardı. Bakalım otomobiline yazı yazdırmak beyler arasında trend olacak mı... Ne de olsa; ne giyseler giyen, ne yeseler yiyen, ne içseler içen takipçi bir milletiz.