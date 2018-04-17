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MERT VİDİNLİ
17 Nisan 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Mucize yaratan terapi köpekleri

Dünyaca ünlü müzik festivali Coachella'ya gidemedik belki ama geçtiğimiz pazar kendi Coachella'mızı yarattık. Küçükçiftlik Park'taki Sokak Festivali'nde çimlerin üzerine yayıldık ve sahneye çıkan yeteneklerin performanslarını izledik. Arkadaşlarım , ; bol bol Coachella'dan pozlar paylaşırken, ben de yerli malı festivalden kareler paylaştım. Sokak festivalinin tabii ki en leziz yanı sokak lezzetleriydi; hotdog'lar mideye indirildi. Festivalin en dikkatimi çeken kısmı ise terapi köpekleri ile beni tanıştıran Tanısan Seversin Derneği'nin standıydı. Terapi köpeği haline getirilen terk edilmiş köpekler, özellikle otizmli çocukların eğitiminde ve gelişiminde kullanılıyormuş. Peki, terapi köpeklerinin insanlar üzerinde nasıl bir etkisi var? Bu köpekler; insanlara ruhsal, duygusal, sosyal ve fiziksel açıdan yardım ediyor. Kan basıncını düşürüyor, kalp ve damar sağlığını koruyorlar. Kemoterapi seanslarına dahil edildiklerinde tedavinin daha kolay geçmesini sağlıyorlar. Endorfin salgılanmasına, kişilerin sakinleşmesine, fiziksel acıların azalmasına yardımcı oluyorlar. Depresyona iyi geliyor, izole olmuş bireyleri topluma kazandırıyor, sosyalleşmeyi artırıyorlar. Eleştirinin olmadığı bir ortamda köpeklerle çalışan çocukların özgüvenleri, odaklanma ve kişisel becerileri artıyor. Bu da onları motive ediyor. Öte yandan stres hormonu kortizolün de salgılanmasını azalttığından, endişeli ve otizmli çocuklarda mucizeler yaratıyor.

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