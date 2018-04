Tuğutlu İngilizce ve Almanca’sıyla şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde, her yıl İtalya'da düzenlenen yazlık bir moda şovuna gittik. Defilede; oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu ve tasarımcı ikizler Raisa-Vanessa Sason ile beraberdik. Ön sıradan izlediğimiz şovun en popüler konuklarından biri olan Olivia Culpo, hemen yanı başımdaydı. Kainat güzellik yarışması birincisi olan Olivia, 92 doğumlu ve defilelerin ön sıradaki aranılan yüzlerinden. Ne giyerse, ne kullanırsa iş yapıyor, dijital dünyada trend yaratıyor. Türkiye'yi temsil etmek üzere orada bulunan Leyla Lydia Tuğutlu, meraklı gözlerin ve dünya basınının ilgisini çekti. Özellikle İngilizce ve Almanca'sının ileri seviyede olması şaşırttı. Malum, Türkiye'de birçok oyuncu yabancı dil konusunda zayıf. Leyla'nın yabancı projelerde yer alması gerekiyor kesinlikle. Global arenada aksan farkı olmadan işi çok sağlam götürür bence. Raisa-Vanessa Sason kardeşlerle de gelecek projeleri üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki sonbaharda New York Soho'da pop up mağaza açmayı planlıyorlarmış. İkizlerin Amerika'daki birçok ünlü ismi giydirdiğini biliyorsunuz. O topraklarda da başarılı olurlar kuşkusuz.