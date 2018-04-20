Arnavutköy’ün yenisi

Daha bir ay önce Arnavutköy'de açılan Gab Foods şehirdeki yeni favoriniz olacak. Benim gibi sağlıklı beslenme merakı olanların gerçekten koşarak gideceği, kendinizi İstanbul'da değil de bir Avrupa şehri veya Los Angeles'ta kahvaltı yapıyormuş gibi hissettiren mekan Kuruçeşme'den Arnavutköy'e yürüyüş yapanların spor kıyafetleri ile gittiği rahat bir yer. Gluten free, paleo, vegan, low-cal, sugar free, dairy free gibi birçok seçenek sunan Gab Foods, mönü çeşitliliği ve çalışanların da güleryüzü sayesinde dolup taşıyor. Sahibesi ise Pronovias'ın veliahtı Gabriela Palatchi.