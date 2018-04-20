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MERT VİDİNLİ
20 Nisan 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Arnavutköy’ün yenisi

Daha bir ay önce 'de açılan Gab Foods şehirdeki yeni favoriniz olacak. Benim gibi sağlıklı beslenme merakı olanların gerçekten koşarak gideceği, kendinizi İstanbul'da değil de bir Avrupa şehri veya Los Angeles'ta kahvaltı yapıyormuş gibi hissettiren mekan Kuruçeşme'den Arnavutköy'e yürüyüş yapanların spor kıyafetleri ile gittiği rahat bir yer. Gluten free, paleo, vegan, low-cal, sugar free, dairy free gibi birçok seçenek sunan Gab Foods, mönü çeşitliliği ve çalışanların da güleryüzü sayesinde dolup taşıyor. Sahibesi ise Pronovias'ın veliahtı Gabriela Palatchi.

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