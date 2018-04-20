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MERT VİDİNLİ
20 Nisan 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Teras sezonu açıldı, çıkın sokaklara!

yeme-içme, eğlence hayatı mekanları; terasa, bahçeye çıkmaya başladı. Bunların en popüler olanlarından biri de ;
LaBoom'un üst katı. Pazar günü 'nin akustik performansı ile gün batımı oldukça keyifliydi, bu pazar da kaldıkları yerden devam edecekler.
Cumartesi görünümlü pazar kafasına uzun zamandır adapte olmuşken, iyi bir alternatif olabilir sizin için.
Unutmadan, kalori hesabı yapmayın ve mönüdeki kokoreç taco, balık ekmek ve nutella pizza ile kendinizden geçin.
Bu arada sushi severleri de düşünmüşler. Emirgan Teras'ın mönüsünde yok yok.
Eğlencesi kursağında kalan, hemen yanı başındaki Gizli Kalsın'da eğlenceye devam edebilir.
Bu arada 12 Mayıs'ta; zevk uğruna DJ'lik yapan, tabiri caizse Süpermen- hayatı yaşayan kurumsal hayattan Semih Şalhon performans sergileyecek.

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