Bisikletimizi paylaşalım mı?

Yurt dışına çıktığımızda birçoğumuz Citybike'ı kullanmışızdır. Bu kiralık bisikletler, tüm dünyada çok yaygın. Artık Bebek-Arnavutköy arasında yürürken, bu işin Türk versiyonuna bolca denk gelebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bisiklet kiralama sistemi İsbike, sahil hattı insanları tarafından kullanılmaya başlanmış bile. Bu hizmetle çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Tüm aşamalar çok kolay; abone ol, kirala, keyfini çıkar, teslim et... Bir de üstüne otomobilde yaşanan trafik çilesinden kurtul. Peki, bu sistem özünde nedir? İsbike; şehirli bisiklet severlere alternatif ulaşım imkanı sağlayan, teknolojik bir veritabanı ile desteklenerek bizi bisiklet taşıma zorunluluğundan kurtaran, sürdürülebilir bisiklet paylaşım uygulaması. Daha geçen haftaki yazımda bisiklet almaktan bahsetmiştim hatırlarsanız... Artık satın almaya gerek kalmadı. Bakın paylaşımın gücü nelere kadir... İlk önce mekanlarda masaları paylaştık, sonra otomobilleri, hatta Airbnb gibi sistemlerle evlerimizi paylaştık... Şimdi sırada bisiklet paylaşımı var.



Video izleyip zayıflamak...

'Nasıl yani?' der gibisiniz... Dijital dünya zayıflama konusuna da mı el attı? Evet, aynen öyle... Madem yaz geliyor, hepimizin gündeminde kilo vermek var; o zaman Youtuber'lar bu işe de el atsın. Kilo konusunda dert yandığım Youtuber Danla Biliç bahsetti, ben de kulaklarımı açıp dinledim. Youtube'da zayıflama meditasyonu videoları yayınlanıyormuş. Danla, "İzle, işe yarıyor" diyor. Ve Youtube âlemine hızla dalıyorum. Hadi bakalım Danla; eğer bu işi Youtube'la çözersem, tüm diyetisyenlerin pabucunu dama atarız.



Artık çiçekleri afiyetle yiyoruz!

Önümüze konan, ilginç ne var ne yoksa yedik vallahi! Özellikle Hollywood ünlüleri, herkesin midesini bulandıran böcekleri bile yutuverdi! Ama böcek işi benlik değil arkadaş! Yenilebilir çiçekleri ise çok sevdim. Uzun zamandır popüler mekanlar, mönülerindeki yemeklerin sunumunda yenilebilir çiçekler kullanıyor. Ancak geçen cuma bahsettiğim GAB Foods'taki bu detaydan sonra işin çığrından çıktığını gördüm. Yenilebilir çiçeklerin nasıl güzel sunulduğunu, yemeğin nasıl bir sanat eserine dönüştüğünü gözlerimle gördüm. Bunun üzerine gurme arkadaşlarımla, restorancılarla ve şeflerle konuştum. Yenilebilir çiçeklerin Instagram için çok iyi malzeme çıkardığını, bugüne kadar kokularına tav olduğumuz çiçeklerin şimdi de lezzetine kapılacağımızı söylediler. Hadi bakalım, şimdi çiçekleri yeme zamanı... Unutmadan; artan talepler nedeniyle yenilebilir çiçek üretimi de artmış ve bu yıl zirve yapmış. Hadi hepimize afiyet olsun.