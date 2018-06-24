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MERT VİDİNLİ
24 Haziran 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

Insta-çocuk terapisi

Ünlü isimlerin çocukları, artık birer Insta-çocuk; annebabalarından daha çok merak ediliyor ve de takip ediliyorlar. En azından benim için öyle... Bakınız; Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı çiftinin kızları Melisa, Demet Akalın-Okan Kurt'un kızları Hira, ile 'nun oğulları Kemal... Onların hal ve tavırlarını izlemek çok keyifli. Hele ki çocuk sahibi olmayan ve bunun özlemini çekenler için, ünlü çocukların eğlenceli halleri tam bir terapi gibi geliyor. Öyle ki; şu sıralar ben de hep aynı şeyi tekrarlayıp duruyorum: Çocuk istiyorum, çocuk!

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