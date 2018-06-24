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MERT VİDİNLİ
24 Haziran 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

Mabel’in yeni dönemi başladı

'in tüm parçalarını ezbere biliyoruz şüphesiz. Şimdi Mabel, bizim için ezberlik yeni parçalar hazırladı. Siz de benim gibi heyecanlı mısınız? Yepyeni bir hikayesi olan albümün adı, Mabel'in annesinin adını taşıyor: Maya... Mabel'in 'yeni bir dönemin başlangıcı' olarak nitelendirdiği albümün fotoğrafları da bir başka tatta. Renkler, giyim kuşam ve styling, apayrı güzellikte. Anadolu ezgilerinin elektronik altyapılarla birleştiği 21 parça var albümde. Mabel'in Sıla ile birlikte yazdığı 'Sarmaşık' şarkısı, Sıla özlemi çekenlere de bir başka zevk verecek. Ayrıca Sibel Gürsoy, ve Ah! Kosmos da kendi disiplinleriyle eşlik ediyorlar Mabel'e. Yolu açık olsun...

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